RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10677106781067910680>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а якщо нічого не вмієш - так вибачте, треба навчитись - чи можна просто щось носити.
Если работник чего хочет достичь или научиться, то он сразу поймёт, на хрена мне надо вкалывать ежедневно за 20 тыс, когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше. Но, таких мало, верней есть достаточно способных людей, но их затягивает соточка, пивусик и они считают, что всего достигли. Т.е. их устраивает жизнь от зар.платы до зарп.платы. А потом обвинения корешей в соточке , что не хватает денег и начальник жлоб и вообще всё в стране хреново....

у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів?

а так скажіть панове бізнесмени, через скільки часу новий бізнес дає прибуток - рік, більше-менше?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 29.09.19
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  cherchiltank написав:Як все просто - всі відкривають свої фірми і фори і отримують 100 тисяч у місяць) є ще таке поняття як платіжоспрможний попит - чи фірми один у одного все будуть купляти?)

А можно узнать у Вас фирма или вы наёмный???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6895
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів?
Дочка вложила в свой бизнес в 20г. 2тыс. дол. и то 1тыс дол. кредит брала. Я вообще не помогал и даже профиль не мой. 21 год пандемия - прошла удачно, 22год - война, клиентов полно. Уже наёмные работают с хорошей з.платой, окрытие новых офисов в регионах, покупка недвиги не только в Украине, но уже и в той же Болгарии...
Поэтому когда ноют, капитал, родители помогли, кризис, то понимаю, что это чел без мозгов и у него всегда будет все плохо. Я кстати начинал бизнес в 90х с зарпл. которую выплатили на заводе. А точнее пришёл на фирму и начальник тогда взял в комп.50*50. Хотя мог взять родственников, друзей, знакомых. Сказал нахрена они бестолковые мне нужны, а у тебя глаза горят, т.к. видишь цель в своей жизни.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 30 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6895
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:22

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше.

наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.

Ну тут можливо отримувати додану вартість, коли колеги по професії, наприклад стоматологи чи програмісти працюють на твоїй фірмі, то дохід може бути в н-ну к-ть разів вищий. Але щодо найманого працівника, то, наприклад, в моїй локації найбільший і чи не єдиний важковаговик "Леоні" (автокабеля) цілком собі назбирує працівників за 8-10 тис чистими на конвеєр в 3 зміни з високими нормативами виробітку.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6026
З нами з: 19.04.12
Подякував: 88 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:23

Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74
Востаннє редагувалось mephala в Нед 30 лип, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 8543
З нами з: 07.04.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:26

Игорь Алексеевич Вітаю. Може писати книгу про шлях успіху, яку прочитає (n+1) бізнесмен, який під моєю квартирою зараз відкриває свій магазин сантехніки, на місці аптеки, яка була на місці кафе, яке було на місці дитячої школи, яке було на місці адвокатської контори...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 29.07.22
Подякував: 130 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:29

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Вітаю. Може писати книгу про шлях успіху, яку прочитає (n+1) бізнесмен, який під моєю квартирою зараз відкриває свій магазин сантехніки, на місці аптеки, яка була на місці кафе, яке було на місці дитячої школи, яке було на місці адвокатської контори...

Я не писатель, это вы наверное любите книги читать...))
Я люблю запах дол. и люблю тратить их в своё удовольствие)[/quote]
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6895
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Сказал нахрена они бестолковые мне нужны

Ваш начальник пустопорожнє брехло як і Ви судячи по всьому
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 30 лип, 2023 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6651 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:48

  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

я не в Києві. й бачу, як народ крутить носом при цифрі 20 т грн. та й при 30 т грн не надто щасливий. так це зп в обласному центрі. в маленьких містечках трохи гірше, але знову ж таки - чим займатись. скільки гадаєте зараз отримує тракторист? чи комбайнер?

вакансії - не дуже надійний індикатор.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 29.09.19
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:51

  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сказал нахрена они бестолковые мне нужны

Ваш начальник брехло як і Ви судячи по всьому
А вы наверное работаете со своими родственниками?? Тогда точно вы уже - банкрот или не имеете своего бизнеса.)) Родственникам можно помогать, но брать в свой бизнес - это самоубийство... Друзей точно так же, если не хотите стать врагами.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6895
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10677106781067910680>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], pesikot і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32974 36283787
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 14:50
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (719)
30.07.2023 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.