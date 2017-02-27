Додано: Нед 30 лип, 2023 14:21

Shaman написав: у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів? у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів?

Дочка вложила в свой бизнес в 20г. 2тыс. дол. и то 1тыс дол. кредит брала. Я вообще не помогал и даже профиль не мой. 21 год пандемия - прошла удачно, 22год - война, клиентов полно. Уже наёмные работают с хорошей з.платой, окрытие новых офисов в регионах, покупка недвиги не только в Украине, но уже и в той же Болгарии...Поэтому когда ноют, капитал, родители помогли, кризис, то понимаю, что это чел без мозгов и у него всегда будет все плохо. Я кстати начинал бизнес в 90х с зарпл. которую выплатили на заводе. А точнее пришёл на фирму и начальник тогда взял в комп.50*50. Хотя мог взять родственников, друзей, знакомых. Сказал нахрена они бестолковые мне нужны, а у тебя глаза горят, т.к. видишь цель в своей жизни.