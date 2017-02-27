Shaman написав:а якщо нічого не вмієш - так вибачте, треба навчитись - чи можна просто щось носити.
Если работник чего хочет достичь или научиться, то он сразу поймёт, на хрена мне надо вкалывать ежедневно за 20 тыс, когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше. Но, таких мало, верней есть достаточно способных людей, но их затягивает соточка, пивусик и они считают, что всего достигли. Т.е. их устраивает жизнь от зар.платы до зарп.платы. А потом обвинения корешей в соточке , что не хватает денег и начальник жлоб и вообще всё в стране хреново....
у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів?
а так скажіть панове бізнесмени, через скільки часу новий бізнес дає прибуток - рік, більше-менше?
Shaman написав:у вас точно власний бізнес? щоб відразу заробляти 100 т грн - це хіба що тато подарує працюючий бізнес. й скільки треба вкласти в такий бізнес - кілька мільйонів?
Дочка вложила в свой бизнес в 20г. 2тыс. дол. и то 1тыс дол. кредит брала. Я вообще не помогал и даже профиль не мой. 21 год пандемия - прошла удачно, 22год - война, клиентов полно. Уже наёмные работают с хорошей з.платой, окрытие новых офисов в регионах, покупка недвиги не только в Украине, но уже и в той же Болгарии... Поэтому когда ноют, капитал, родители помогли, кризис, то понимаю, что это чел без мозгов и у него всегда будет все плохо. Я кстати начинал бизнес в 90х с зарпл. которую выплатили на заводе. А точнее пришёл на фирму и начальник тогда взял в комп.50*50. Хотя мог взять родственников, друзей, знакомых. Сказал нахрена они бестолковые мне нужны, а у тебя глаза горят, т.к. видишь цель в своей жизни.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 30 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:когда я могу открыть свою фирму и получать в 5 раз больше.
наша пісня гарна нова... Вже мали цю дискусію: щоб один отримував в 5 разів більше в своїй фірмі то 4 його колег по бізнесу повинні збанкрутувати.
Ну тут можливо отримувати додану вартість, коли колеги по професії, наприклад стоматологи чи програмісти працюють на твоїй фірмі, то дохід може бути в н-ну к-ть разів вищий. Але щодо найманого працівника, то, наприклад, в моїй локації найбільший і чи не єдиний важковаговик "Леоні" (автокабеля) цілком собі назбирує працівників за 8-10 тис чистими на конвеєр в 3 зміни з високими нормативами виробітку.
Игорь Алексеевич Вітаю. Може писати книгу про шлях успіху, яку прочитає (n+1) бізнесмен, який під моєю квартирою зараз відкриває свій магазин сантехніки, на місці аптеки, яка була на місці кафе, яке було на місці дитячої школи, яке було на місці адвокатської контори...
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Вітаю. Може писати книгу про шлях успіху, яку прочитає (n+1) бізнесмен, який під моєю квартирою зараз відкриває свій магазин сантехніки, на місці аптеки, яка була на місці кафе, яке було на місці дитячої школи, яке було на місці адвокатської контори...
Я не писатель, это вы наверное любите книги читать...)) Я люблю запах дол. и люблю тратить их в своё удовольствие)[/quote]
я не в Києві. й бачу, як народ крутить носом при цифрі 20 т грн. та й при 30 т грн не надто щасливий. так це зп в обласному центрі. в маленьких містечках трохи гірше, але знову ж таки - чим займатись. скільки гадаєте зараз отримує тракторист? чи комбайнер?
Игорь Алексеевич написав:Сказал нахрена они бестолковые мне нужны
Ваш начальник брехло як і Ви судячи по всьому
А вы наверное работаете со своими родственниками?? Тогда точно вы уже - банкрот или не имеете своего бизнеса.)) Родственникам можно помогать, но брать в свой бизнес - это самоубийство... Друзей точно так же, если не хотите стать врагами.