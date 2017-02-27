RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10677106781067910680

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 126
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:57

  Shaman написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

я не в Києві. й бачу, як народ крутить носом при цифрі 20 т грн. та й при 30 т грн не надто щасливий. так це зп в обласному центрі. в маленьких містечках трохи гірше, але знову ж таки - чим займатись. скільки гадаєте зараз отримує тракторист? чи комбайнер?

вакансії - не дуже надійний індикатор.


вакансии хватает ума шоблу из центра занятости брать и давать как свои
даже боюсь чего они там себе по планам на налоги нарисуют если настоящие цифры публиковать
но физ работа зарплаты конкурируют с Польшей - Чехией, факт
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Тогда точно вы уже - банкрот

Думати так важко тому більшість судить :roll:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6651 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:10

  Дюрі-бачі написав:pesikot так в тому й суть перемовин: вибрати якесь рішення по середині між бажаннями кожної зі сторін.

Ну ми "сойдёмся посередине", "я увидел в глазах Путина мир" вже якось проходили
Особливо після 24.02.2022 так зійшлись посередині, такий мир побачили ...
  Дюрі-бачі написав:Москалі хочуть перемовин, бо розуміють, що зараз вони можуть виторгувати більше, ніж потім.

Саме тому ти і хочешь перемовин зараз, щоб москалі отримали більше ?
Оце зізнання

А це настрої москалів з приводу перемовин
Зображення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8246
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10677106781067910680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32974 36283788
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 14:50
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (719)
30.07.2023 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.