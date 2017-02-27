я не в Києві. й бачу, як народ крутить носом при цифрі 20 т грн. та й при 30 т грн не надто щасливий. так це зп в обласному центрі. в маленьких містечках трохи гірше, але знову ж таки - чим займатись. скільки гадаєте зараз отримує тракторист? чи комбайнер?
вакансії - не дуже надійний індикатор.
вакансии хватает ума шоблу из центра занятости брать и давать как свои даже боюсь чего они там себе по планам на налоги нарисуют если настоящие цифры публиковать но физ работа зарплаты конкурируют с Польшей - Чехией, факт