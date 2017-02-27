я не в Києві. й бачу, як народ крутить носом при цифрі 20 т грн. та й при 30 т грн не надто щасливий. так це зп в обласному центрі. в маленьких містечках трохи гірше, але знову ж таки - чим займатись. скільки гадаєте зараз отримує тракторист? чи комбайнер?
вакансії - не дуже надійний індикатор.
вакансии хватает ума шоблу из центра занятости брать и давать как свои даже боюсь чего они там себе по планам на налоги нарисуют если настоящие цифры публиковать но физ работа зарплаты конкурируют с Польшей - Чехией, факт
Игорь Алексеевич написав:окрытие новых офисов в регионах, покупка недвиги не только в Украине, но уже и в той же Болгарии...
Будь ласка не суповуйте всю нерухомість у світі і не займайте всі у світі офісі, а то Уоренн Баффетт бідолашка помре з голоду Хоча ... з власного досвіду лікаря знаю, що загострення проходить і наступає хронічна повільно текуча .......... діагноз не озвучую, лікарська таємниця ...
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Вітаю. Може писати книгу про шлях успіху, яку прочитає (n+1) бізнесмен, який під моєю квартирою зараз відкриває свій магазин сантехніки, на місці аптеки, яка була на місці кафе, яке було на місці дитячої школи, яке було на місці адвокатської контори...
Я не писатель, это вы наверное любите книги читать...)) Я люблю запах дол. и люблю тратить их в своё удовольствие)
[/quote] Понятно, мамкін бізнесмен - «запах доларов» це ж треба таке)
Игорь Алексеевич написав:Сказал нахрена они бестолковые мне нужны
Ваш начальник брехло як і Ви судячи по всьому
А вы наверное работаете со своими родственниками?? Тогда точно вы уже - банкрот или не имеете своего бизнеса.)) Родственникам можно помогать, но брать в свой бизнес - это самоубийство... Друзей точно так же, если не хотите стать врагами.
Он мінє нє друг і нє родствєннік Он мнє заклятий враг Ачкастий частний собствєннік В зєльоних сєрих бєлих жігулях...