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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?
- смешно
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