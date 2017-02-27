RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10678106791068010681

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 21:42

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?

- смешно
flysoulfly
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?

- смешно

Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5618 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:23

  Игорь написав:Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?


Харьковские обменки зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90 :cry: :cry:
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 30.09.15
Подякував: 334 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:24

  Игорь написав:Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
не, мы сливали трошкы позавчера по 37,7
а все - брали
и брали, и брали... :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:27

  Yuri_61 написав:зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:36

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!


так это в Харькове, а на периферии ещё дороже. В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары :(
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 30.09.15
Подякував: 334 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:45

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Yuri_61 написав:В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары
Тюююююю - майже рік можна було купувати долари через карусель і скирдувати синенькі з номерами підряд.

А вже зараз лавочка прикрита - віддають, переважно мотлохом(наприклад в приваті - то тільки мотлохом!)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 10678106791068010681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32974 36284062
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 14:50
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4130)
30.07.2023 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.