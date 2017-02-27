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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?
- смешно
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?
- смешно
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
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Игорь
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:23
Игорь написав:
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
Харьковские обменки зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
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Yuri_61
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:24
Игорь написав:
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
не, мы сливали трошкы позавчера по 37,7
а все - брали
и брали, и брали...
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flysoulfly
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:27
Yuri_61 написав:
зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:36
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!
так это в Харькове, а на периферии ещё дороже. В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:45
Yuri_61 написав:
В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары
Тюююююю - майже рік можна було купувати долари через карусель і скирдувати синенькі з номерами підряд.
А вже зараз лавочка прикрита - віддають, переважно мотлохом(наприклад в приваті - то тільки мотлохом!)
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