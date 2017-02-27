|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?
- смешно
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
может, это уже и реально начался традиционный перед осенью сезон закупки денег вчерашними харахорящимися "мартовскими/апрельскими гривнеоптимистами"
Просто карусельщики боятся поменять свои синие на зелёные))
и именно это подняло у потенциальных покупателей волну не прекратившегося спроса, наблюдаемого последнюю неделю ?
- смешно
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5618 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:23
Игорь написав:
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
Харьковские обменки зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:24
Игорь написав:
Да какая волна ? Сегодня Киев отдавал по 37.35
Вы же не брали на этой неделе ?
не, мы сливали трошкы позавчера по 37,7
а все - брали
и брали, и брали...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:27
Yuri_61 написав:
зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:36
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
зубами курс держат на отдачу: 37,70 - 37,90
вот именно!
так это в Харькове, а на периферии ещё дороже. В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:45
Yuri_61 написав:
В моём мухосранске почти на гривну всегда дороже продают долары
Тюююююю - майже рік можна було купувати долари через карусель і скирдувати синенькі з номерами підряд.
А вже зараз лавочка прикрита - віддають, переважно мотлохом(наприклад в приваті - то тільки мотлохом!)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 23:33
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:01
Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:11
Недавно заходил в одно отделение банка. В кассе весь мотлох и начальник парень лет 35 знал в городе у менял какой курс и где лучше поменять. Мне сказал синих в ближайшее время в отделении не будет. Постоянно к нему заходили "люди в чёрном" c вопросами когда лучше подьехать, сколько подвезти и т.л. В др. отделении начальница лет 45 и ей по барабану синие, зелёные, года и т.д. В кассе без проблем отдали какие я изначально попросил. Совпадение??? Может и так.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6900
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32974
|36284087
|
Нед 30 лип, 2023 14:50
чик
|
|1864
|12942691
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22905743
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|