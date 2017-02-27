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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10679106801068110682

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 00:33

  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 01:09

  Навуходоносор написав: чувствуется чья-то светлая голова.

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