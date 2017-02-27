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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:33
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 01:09
Навуходоносор написав:
чувствуется чья-то светлая голова.
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