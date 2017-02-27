|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 23:33
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 977 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:01
Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:11
Недавно заходил в одно отделение банка. В кассе весь мотлох и начальник парень лет 35 знал в городе у менял какой курс и где лучше поменять. Мне сказал синих в ближайшее время в отделении не будет. Постоянно к нему заходили "люди в чёрном" c вопросами когда лучше подьехать, сколько подвезти и т.л. В др. отделении начальница лет 45 и ей по барабану синие, зелёные, года и т.д. В кассе без проблем отдали какие я изначально попросил. Совпадение??? Может и так.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6896
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 743 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:33
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2065
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 01:09
Навуходоносор написав:
чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк
Бенин - родина вуду
(из Wiki)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2404
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:15
75stasstas75 написав: Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2322
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 985 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32974
|36284246
|
Нед 30 лип, 2023 14:50
чик
|
|1864
|12942760
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22905773
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|