Додано: Пон 31 лип, 2023 00:11

Недавно заходил в одно отделение банка. В кассе весь мотлох и начальник парень лет 35 знал в городе у менял какой курс и где лучше поменять. Мне сказал синих в ближайшее время в отделении не будет. Постоянно к нему заходили "люди в чёрном" c вопросами когда лучше подьехать, сколько подвезти и т.л. В др. отделении начальница лет 45 и ей по барабану синие, зелёные, года и т.д. В кассе без проблем отдали какие я изначально попросил. Совпадение??? Может и так.