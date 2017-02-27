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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 лип, 2023 23:33
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 00:01
Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
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75stasstas75
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Додано: Пон 31 лип, 2023 00:11
Недавно заходил в одно отделение банка. В кассе весь мотлох и начальник парень лет 35 знал в городе у менял какой курс и где лучше поменять. Мне сказал синих в ближайшее время в отделении не будет. Постоянно к нему заходили "люди в чёрном" c вопросами когда лучше подьехать, сколько подвезти и т.л. В др. отделении начальница лет 45 и ей по барабану синие, зелёные, года и т.д. В кассе без проблем отдали какие я изначально попросил. Совпадение??? Может и так.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 00:33
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
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Proofy
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Додано: Пон 31 лип, 2023 01:09
Навуходоносор написав:
чувствуется чья-то светлая голова.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:15
75stasstas75 написав: Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:34
Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
Так - будуть сидіти безробітними - Київ він різний, поцікавтеся скільки отримують продавчині на касах - прозрієте
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:38
cherchiltank написав: Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
Так - будуть сидіти безробітними - Київ він різний, поцікавтеся скільки отримують продавчині на касах - прозрієте
з роками нічого не змінюється, хтось робіть вігляд що платить, інший що працює...
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:39
Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
В Сільпо, АТБ, Новусі отримують по 15-20 к, а це велика маса працівників
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:43
mephala написав:
сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы
Сибарит написав:
Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.
или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.
потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.
Тут ви дуже сильно помиляєтесь. Левова частка будматеріалів зараз виробляється в Україні. Арматура, цемент, сухі будівельні суміші, фарби, силікони та герметики, монтажна піна, вікна, двері і т.п.
Так є проблема із склом для вікон. Такого скла у нас не виробляють. Але знаю, що розглядають варіант будівництва такого заводу.
Також є проблема із трубним поліетиленом. Його в Україні не виробляють.
І ще полістирол також весь імпортний.
ПВХ для вікон робили в Калуші, але зараз завод стоїть (Активи в АРМИ), бо там мажоритарний власник топ менеджер Лукойлу (фактично Лукойл)
Знаю, що зараз в Західній Україні рахують варіант побудови заводу із виробництва гіпсокартону. Але це будівництво буде тільки у випадку заходу реальних грошей від донорві на відбудову та припинення бойових дій.
Тобто навіть там де у нас не має сировини, все одно кінцевий продукт (будматеріали) виготовляється в Україні.
Тут на форумі буває Будівельник, то він думаю краще прокоментує дане питання.Основне, що хотів сказити: Будівельна галузь України в дуже хорошому стані і я повністю підтримую Сибрита, що якщо почнеться процес відновлення - то це буде дуже потужний імпульс для економіки та для галузі в цілому.
mephala написав:
для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД.
Ринок вже це компенсував. Повірте. Війна триває вже не перший рік. Проблема цементу в тому, що його не можна наробляти наперед бо він втрачає свої властивості. Але є рішення і вони вже втілені в життя та дають свої результати.
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 31 лип, 2023 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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