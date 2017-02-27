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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10679106801068110682>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:46

  Дюрі-бачі написав:Інвестиції, допомога зможуть трохи стримати ріст курсу.
Особисто мене значно більше турбують внутрішні запозичення під 18-20%. Досі так і не зрозумів як їх повертати...

Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:00

  Slon_Nosov написав:
  75stasstas75 написав:
  Навуходоносор написав:Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))

Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)

Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими


потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...

Не факт, что в США вообще синие ходят. Скорее всего старые…
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:12

  Proofy написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.

у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:36

  yama написав:
  Proofy написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.

у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30

Без ОР,лохотрон або ТЦК.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:37

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

Напишите грубо схему в личньіе сообщения
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:38

  yama написав:
  Proofy написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.

у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30

Спробуй блогерство. Швиряєш в АТБ пакет з продуктами в обличчя касиру, зі словами «сама все розкладеш на полиці!». Знімаєш на телефон і розказуєш як ти домінуєш над нікчемними.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:39

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.

В тому то й справа, що вже назбирали зобов'язань на девальвацію більш ніж в 2 рази...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:50

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти

А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...
Игорь Алексеевич
 
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