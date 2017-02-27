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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:46
Дюрі-бачі написав:
Інвестиції, допомога зможуть трохи стримати ріст курсу.
Особисто мене значно більше турбують внутрішні запозичення під 18-20%. Досі так і не зрозумів як їх повертати...
Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:00
Slon_Nosov написав: 75stasstas75 написав: Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...
Не факт, что в США вообще синие ходят. Скорее всего старые…
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:12
Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:21
yama написав:
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:36
yama написав: Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
Без ОР,лохотрон або ТЦК.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:37
Игорь Алексеевич написав: yama написав:
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
Напишите грубо схему в личньіе сообщения
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:38
yama написав: Proofy написав:
20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
Спробуй блогерство. Швиряєш в АТБ пакет з продуктами в обличчя касиру, зі словами «сама все розкладеш на полиці!». Знімаєш на телефон і розказуєш як ти домінуєш над нікчемними.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:39
Игорь Алексеевич написав: yama написав:
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:46
Realist написав:
Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
В тому то й справа, що вже назбирали зобов'язань на девальвацію більш ніж в 2 рази...
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:50
sens написав: Игорь Алексеевич написав: yama написав:
у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.
У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...
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