Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов.
Призвездел. Вернее умолчал, С момента «освоил комп за 2 месяца» и «получает 1,5 -ку» прошло еще минимум несколько лет.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:53
Игорь Алексеевич ,
Призвездел. Вернее умолчал, С момента «освоил комп за 2 месяца» и «получает 1,5 -ку» прошло еще минимум несколько лет.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:53
У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote]
Ось з ТГ канала новина,є схожість в написанні
🤯 Ти важиш 77 а будеш 57!
Просто пий цю пігулку на ніч, та скинеш свою зайву вагу на завжди !
Коштує всього 38₴ і продається в кожній аптеці
[Назва пігулок....]
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:56
Мне просто смешно читать когда народ ноет и не знает как заработать умом. Тогда лопатой можно на стройке...))
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:00
Игорь Алексеевич , мені так само смішно «2 місяці навчання за компом - і 1.5-ка куе в місяць тримай». Може досить веселити? Вихідні закінчились.
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:05
У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote] ми маємо всі механізми та підстави щоб реальний курс був не 37 а лише 74 ,тоді 50 к грн це лише 700 баксів) так не правильно думати. Мені ще вчора було не шкода часу щоб зорієнтуватися на які позиції більше платять,по яким більше шукають і яка середня зп,чи є можливість без ор мати добрий заробіток. Є наймані посади які добре оплачують,наприклад на аутсорсі айтішнік працює по траблшуту. Заробіток складається з виконаних та вирішених питань. Його зп влітку менше 30к,коли взимку не було електрики,то завдань було більше так і заробіток. Влітку оренда здорожчала. Короче влітку хлопчина після оренди та комунальних має всього 8000 на базові потреби. Щодо мого випадку,є проблеми з орендаторами,немає в них грошей,заїзжають інші. Короче кажучи всі щось намагаються,мало кваліфікованих робітників а вчити і брати на працю роботодавці не збираються. Короче ресурси витрачаються
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:29
ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать.
если не снимать за 20000 то что то останется....
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:32
Хорошо для вас не 2 мес. а три. Может вы и год с кампом будите разговаривать и толку будет 0000. Суть в том, что есть нытьё и постоянно где взять деньги. А есть люди пробивные и уже через год становятся успешными предприн. Вот и сейчас читаю - платят мало, типа полно своб.. помещений, торговля и услуги на нуле и т.д. Все сидят дома и тупо смотрят Масийчук с новостями...)))
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1, Slon_Nosov, Игорь Алексеевич і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|