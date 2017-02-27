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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10679106801068110682

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:53

Игорь Алексеевич ,

Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов.


Призвездел. Вернее умолчал, С момента «освоил комп за 2 месяца» и «получает 1,5 -ку» прошло еще минимум несколько лет.


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Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:53

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote]
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:56

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов.


Призвездел. Вернее умолчал, С момента «освоил комп за 2 месяца» и «получает 1,5 -ку» прошло еще минимум несколько лет.

Мне просто смешно читать когда народ ноет и не знает как заработать умом. Тогда лопатой можно на стройке...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:00

Игорь Алексеевич , мені так само смішно «2 місяці навчання за компом - і 1.5-ка куе в місяць тримай». Може досить веселити? Вихідні закінчились.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:05

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30
5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]
А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote] ми маємо всі механізми та підстави щоб реальний курс був не 37 а лише 74 ,тоді 50 к грн це лише 700 баксів) так не правильно думати. Мені ще вчора було не шкода часу щоб зорієнтуватися на які позиції більше платять,по яким більше шукають і яка середня зп,чи є можливість без ор мати добрий заробіток. Є наймані посади які добре оплачують,наприклад на аутсорсі айтішнік працює по траблшуту. Заробіток складається з виконаних та вирішених питань. Його зп влітку менше 30к,коли взимку не було електрики,то завдань було більше так і заробіток. Влітку оренда здорожчала. Короче влітку хлопчина після оренди та комунальних має всього 8000 на базові потреби. Щодо мого випадку,є проблеми з орендаторами,немає в них грошей,заїзжають інші. Короче кажучи всі щось намагаються,мало кваліфікованих робітників а вчити і брати на працю роботодавці не збираються. Короче ресурси витрачаються
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:29

  yama написав:
  Proofy написав:
  mephala написав:Shaman
раджу вам виїхати з м.Київ в інше не мільйонне.
і спробуйте знайти роботу від 20К. то ви здивуєтеся трохи. я вас запевняю.

ЗІ
ось як приклад. з 499 вакансій 458 до 20К.
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/?advs=1&employment=74

20 тыс - это ничто в нынешних реалиях. Возможно, что в селах так и имеют, но в Киеве напрягаться не будут за такие деньги.

у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30


ищут аналитика на запчасти к авто, зп +-35000 грн. всего то вести файлик в экселе и в нем разбираться, работа не пыльная главное придумать чем себя занять на протяжении рабочего дня т.к. можно заскучать. :mrgreen:
если не снимать за 20000 то что то останется.... 8)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:32

  Hotab написав:Игорь Алексеевич , мені так само смішно «2 місяці навчання за компом - і 1.5-ка куе в місяць тримай». Може досить веселити? Вихідні закінчились.
Хорошо для вас не 2 мес. а три. Может вы и год с кампом будите разговаривать и толку будет 0000. Суть в том, что есть нытьё и постоянно где взять деньги. А есть люди пробивные и уже через год становятся успешными предприн. Вот и сейчас читаю - платят мало, типа полно своб.. помещений, торговля и услуги на нуле и т.д. Все сидят дома и тупо смотрят Масийчук с новостями...)))
Кстати в пятницу, субботу хрен столик без предв. бронирования в хорошем кафе будет свободное.. Хотя в соточке там они всегда есть и кореша обсуждают жизнь...))
Игорь Алексеевич
 
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