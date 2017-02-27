Додано: Пон 31 лип, 2023 11:05

Игорь Алексеевич написав: yama написав: у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30 у вас есть для меня вакансия в Киеве так что б после снятия жилья осталось поболее 20 тис, хотя б 30 5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн. 5 минут на оформление СПД и всё в ваших руках. Можно и более 100тыс в мес. зарабатывать. Правда многие хотят сидеть на диване, плакаться, что война и всё в жизни хреново, не нести ответственности, но найдите мне работу на дому у компа с з.пп. выше 50тыс.грн.

У мене є особисто враження що ви іноді відповідаєте,як спільнота депутатська,які пишуть про українську мову,історію, народ але на Мальдівах це скоріше виключення або журнаглісти[/quote]А что такое 50 тыс.??? Грубо полтарушка баксов... Вы что не можете своим умом их заработать??? Некоторые скажут, так возраст и нет финансов.... А кто мешал про старость думать в молодости. А у молодёжи сейчас есть возможность зарабатывать, главное не ныть а искать... У моей дочки есть знакомые ребята. Так один уже три года учится на курсах комп. и боится расстаться со старой работой. Всё плачет, что мало получает. Другой дома без курсов освоил комп. за 2 мес и получает от полторушки баксов. И постоянно в позитиве...[/quote] ми маємо всі механізми та підстави щоб реальний курс був не 37 а лише 74 ,тоді 50 к грн це лише 700 баксів) так не правильно думати. Мені ще вчора було не шкода часу щоб зорієнтуватися на які позиції більше платять,по яким більше шукають і яка середня зп,чи є можливість без ор мати добрий заробіток. Є наймані посади які добре оплачують,наприклад на аутсорсі айтішнік працює по траблшуту. Заробіток складається з виконаних та вирішених питань. Його зп влітку менше 30к,коли взимку не було електрики,то завдань було більше так і заробіток. Влітку оренда здорожчала. Короче влітку хлопчина після оренди та комунальних має всього 8000 на базові потреби. Щодо мого випадку,є проблеми з орендаторами,немає в них грошей,заїзжають інші. Короче кажучи всі щось намагаються,мало кваліфікованих робітників а вчити і брати на працю роботодавці не збираються. Короче ресурси витрачаються