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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:11
Недавно заходил в одно отделение банка. В кассе весь мотлох и начальник парень лет 35 знал в городе у менял какой курс и где лучше поменять. Мне сказал синих в ближайшее время в отделении не будет. Постоянно к нему заходили "люди в чёрном" c вопросами когда лучше подьехать, сколько подвезти и т.л. В др. отделении начальница лет 45 и ей по барабану синие, зелёные, года и т.д. В кассе без проблем отдали какие я изначально попросил. Совпадение??? Может и так.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 01:09
Навуходоносор написав:
чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:15
75stasstas75 написав: Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:43
mephala написав:
сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы
Сибарит написав:
Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.
Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.
или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.
потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.
Тут ви дуже сильно помиляєтесь. Левова частка будматеріалів зараз виробляється в Україні. Арматура, цемент, сухі будівельні суміші, фарби, силікони та герметики, монтажна піна, вікна, двері і т.п.
Так є проблема із склом для вікон. Такого скла у нас не виробляють. Але знаю, що розглядають варіант будівництва такого заводу.
Також є проблема із трубним поліетиленом. Його в Україні не виробляють.
І ще полістирол також весь імпортний.
ПВХ для вікон робили в Калуші, але зараз завод стоїть (Активи в АРМИ), бо там мажоритарний власник топ менеджер Лукойлу (фактично Лукойл)
Знаю, що зараз в Західній Україні рахують варіант побудови заводу із виробництва гіпсокартону. Але це будівництво буде тільки у випадку заходу реальних грошей від донорві на відбудову та припинення бойових дій.
Тобто навіть там де у нас не має сировини, все одно кінцевий продукт (будматеріали) виготовляється в Україні.
Тут на форумі буває Будівельник, то він думаю краще прокоментує дане питання.Основне, що хотів сказити: Будівельна галузь України в дуже хорошому стані і я повністю підтримую Сибрита, що якщо почнеться процес відновлення - то це буде дуже потужний імпульс для економіки та для галузі в цілому.
mephala написав:
для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД.
Ринок вже це компенсував. Повірте. Війна триває вже не перший рік. Проблема цементу в тому, що його не можна наробляти наперед бо він втрачає свої властивості. Але є рішення і вони вже втілені в життя та дають свої результати.
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 31 лип, 2023 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:46
Дюрі-бачі написав:
Інвестиції, допомога зможуть трохи стримати ріст курсу.
Особисто мене значно більше турбують внутрішні запозичення під 18-20%. Досі так і не зрозумів як їх повертати...
Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:00
Slon_Nosov написав: 75stasstas75 написав: Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими
потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...
Не факт, что в США вообще синие ходят. Скорее всего старые…
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:46
Realist написав:
Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
В тому то й справа, що вже назбирали зобов'язань на девальвацію більш ніж в 2 рази...
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:48
bamper написав: Ой+ написав:
Ну і щоб не фантазувати - ріст у валюті понад 5%:
fler написав:
А якщо додати обсяги надходжень в Україну, то може ясніше стане?
інфляцію перекрили?
більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав $3,38 млрд. Відповідно до даних Нацбанку, показник червня цього року становить $573 млн.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:53
Навуходоносор написав:
Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))
Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)
Курс на синие выше и естественно появились неофициальные схемы оптового обмена синих на зеленые мимо кассы банков.
Даже те, кто говорят что проблема цвета купюр надумана, всеми силами стремятся владеть синими долларами.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:53
Ну що рокета пішла на посадку?
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