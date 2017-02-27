Додано: Пон 31 лип, 2023 09:43

mephala написав: Сибарит написав: Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.

Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики. Но весь фокус в том, что влияние именно торгового баланса на валютный рынок мы часто сильно преувеличиваем. Если война закончится таким образом, что откроется окно для инвестиций, сами инвестиции - это точно такой же приток валюты, как от продажи зерна или стали. Если будет серьезная помощь на восстановление - это тоже приток валюты. Поэтому вполне возможно, что даже при серьезном дефиците торгового баланса, платежный баланс окажется положительным.Сам процесс восстановления, если окажется достаточно интенсивным, сам по себе может стать мощным драйвером для развития экономики.



сколько у нас осталось живых предприятий которые делают стройматериалы или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.

потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе. или оборудование для восстановления? как по мне то приток инвестиций как придет на межбанк так и уйдет на закупку стройматериалов и оборудования за бугром. или сразу будет оттуда ехать.потому я бы не рассчитывал что деньги направляемые на восстановление так уж положительно скажутся на торговом балансе.

mephala написав: для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД. для бетонного заводику потрібен цемент. а один з найбільших заводів цементу якраз в зоні БД.

Тут ви дуже сильно помиляєтесь. Левова частка будматеріалів зараз виробляється в Україні. Арматура, цемент, сухі будівельні суміші, фарби, силікони та герметики, монтажна піна, вікна, двері і т.п.Так є проблема із склом для вікон. Такого скла у нас не виробляють. Але знаю, що розглядають варіант будівництва такого заводу.Також є проблема із трубним поліетиленом. Його в Україні не виробляють.І ще полістирол також весь імпортний.ПВХ для вікон робили в Калуші, але зараз завод стоїть (Активи в АРМИ), бо там мажоритарний власник топ менеджер Лукойлу (фактично Лукойл)Знаю, що зараз в Західній Україні рахують варіант побудови заводу із виробництва гіпсокартону. Але це будівництво буде тільки у випадку заходу реальних грошей від донорві на відбудову та припинення бойових дій.Тобто навіть там де у нас не має сировини, все одно кінцевий продукт (будматеріали) виготовляється в Україні.Тут на форумі буває Будівельник, то він думаю краще прокоментує дане питання.Ринок вже це компенсував. Повірте. Війна триває вже не перший рік. Проблема цементу в тому, що його не можна наробляти наперед бо він втрачає свої властивості. Але є рішення і вони вже втілені в життя та дають свої результати.