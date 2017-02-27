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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10675106761067710678

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:54

Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:59

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада :D

Зробимо їх разом!© :wink: :D
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада :D

Зробимо їх разом!© :wink: :D

Почекайте і будете першими
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Ну що рокета пішла на посадку?


Хайп пішов, хомячки з баксом по 37,6 залишились))
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада

Зробимо їх разом!©


От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:55

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:02

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада

Зробимо їх разом!©


От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.

А я це відкрито озвучую - щоб потім(якщо моя стратегія виявиться хибною) - хоч декілька форумчан потішились, позловтішались :D :D :D
>>>
Клуб 100К - Теребеньки
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