Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:54
Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02
Почекайте і будете першими
sens
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:18
ihorsic написав:
Ну що рокета пішла на посадку?
Хайп пішов, хомячки з баксом по 37,6 залишились))
Economist
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:47
Успіх написав:
А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада
Зробимо їх разом!©
От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:55
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
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Ірина_
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:02
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада
Зробимо їх разом!©
От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.
А я це відкрито озвучую - щоб потім(якщо моя стратегія виявиться хибною) - хоч декілька форумчан потішились, позловтішались
>>>
Клуб 100К - Теребеньки
Успіх
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