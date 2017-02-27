Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18

На прошедшей неделе никаких операций, связанных с рефинансированием не было.

Это уже вторая подряд такая неделя.



Чистое погашение в 3-месячных депосертификатов составило 0.156 млрд. грн. (неделей ранее размещение 9.950 млрд. грн.).

Произошло переразмещение погашения, туда-обратно сходило около 17 млрд.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.185 млрд. грн. (неделей ранее 17.91 млрд. грн.)

Рост этого показателя произошел на фоне сокращения объема интервенций, что говорит о присутствии большого объема прочих монетарных операций.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 18.029 млрд. грн, (неделей ранее 27.86 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1002.456 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 513.476 млрд. грн. (неделей ранее 531.745 млрд. грн.)



Доходы казначейства превысили расходы на 0.431 млрд. грн. (неделей ранее расходы 40.143 млрд. грн.)

Самое положительное тут даже не сам факт положительного баланса, а в том, что этот баланс был положительным 3 дня и еще один день он был околонулевым.



За неделю было обналичено 2.08 млрд. грн. (неделей ранее 2.964 млрд. грн.)

Поток стал еще скромнее. И тут тоже наблюдается стабильность. Неделя ровная, без всплесков.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 1,14;

Продал – 350,47.

Объем интервенций вернулся к нормальному. О распределении этого объема по дням недели судить трудно, поскольку интервенции в одной графе анализа ликвидности смешаны с весьма крупными суммами. Однако замечу, что видимый всплеск в понедельник хорошо соотносится с наблюдавшимся в пятницу всплеском клиентского спроса.



Неделя порадовала как хорошим балансом бюджета, так и стабильностью с положительным уклоном монетарных показателей.