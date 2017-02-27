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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10675106761067710678

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:59

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада :D

Зробимо їх разом!© :wink: :D
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада :D

Зробимо їх разом!© :wink: :D

Почекайте і будете першими
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Ну що рокета пішла на посадку?


Хайп пішов, хомячки з баксом по 37,6 залишились))
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада

Зробимо їх разом!©


От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:55

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Які є стратегії для інвестування в облігації
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:02

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада

Зробимо їх разом!©


От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.

А я це відкрито озвучую - щоб потім(якщо моя стратегія виявиться хибною) - хоч декілька форумчан потішились, позловтішались :D :D :D
>>>
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:03

Черговий грант розміром $1,25 млрд від США надійшов в Україну в понеділок через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку, повідомило Міністерство фінансів.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що 2023 року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів від США.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе никаких операций, связанных с рефинансированием не было.
Это уже вторая подряд такая неделя.

Чистое погашение в 3-месячных депосертификатов составило 0.156 млрд. грн. (неделей ранее размещение 9.950 млрд. грн.).
Произошло переразмещение погашения, туда-обратно сходило около 17 млрд.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.185 млрд. грн. (неделей ранее 17.91 млрд. грн.)
Рост этого показателя произошел на фоне сокращения объема интервенций, что говорит о присутствии большого объема прочих монетарных операций.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 18.029 млрд. грн, (неделей ранее 27.86 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1002.456 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 513.476 млрд. грн. (неделей ранее 531.745 млрд. грн.)

Доходы казначейства превысили расходы на 0.431 млрд. грн. (неделей ранее расходы 40.143 млрд. грн.)
Самое положительное тут даже не сам факт положительного баланса, а в том, что этот баланс был положительным 3 дня и еще один день он был околонулевым.

За неделю было обналичено 2.08 млрд. грн. (неделей ранее 2.964 млрд. грн.)
Поток стал еще скромнее. И тут тоже наблюдается стабильность. Неделя ровная, без всплесков.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,14;
Продал – 350,47.
Объем интервенций вернулся к нормальному. О распределении этого объема по дням недели судить трудно, поскольку интервенции в одной графе анализа ликвидности смешаны с весьма крупными суммами. Однако замечу, что видимый всплеск в понедельник хорошо соотносится с наблюдавшимся в пятницу всплеском клиентского спроса.

Неделя порадовала как хорошим балансом бюджета, так и стабильностью с положительным уклоном монетарных показателей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:28

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.07.2023...........01.08.2023
дата розрахунку..............28.07.2023............31.07.2023
Євро.................................40,2584.................40,3242...+0.16%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1027 (вчера 1.1009)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.70 (вчера 101.48).
С вечера четверга все очень ровно. В пятницу было небольшое усиление колебаний без итогового движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:17

  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

США прислало грант на полторалярда долларов. Это по 50 баксов на каждого. Какие 38.50 Мы зимой даже 40 не увидим. А ЗВР достигнут 50 лярдов.
Zebra
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