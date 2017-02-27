А тим часом, мої з дружиною гривнедепозити, в'яленько позіхають до жовтня/листопада
Зробимо їх разом!©
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:59
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
От в цьому сила вільного ринку: Ви дотримуєтесь однієї стратегії, а я свою гривню з вільних депозитів Ізі/Спорту/ПУМБу почав заганяти по 100к в Сенс... і в кінці жовтня отримаю свої синьо-зелені. Виграє той, чия стратегія краще. Рахувати будемо після перемоги.
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:55
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Які є стратегії для інвестування в облігації
Послухати можна тут:
🔊
🔊
🔊
Що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
Опціони - основні стратегії інвестування
Послухати можна тут:
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Сам собі інвестор: Про акції простими словами
Послухати можна ось тут:
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:02
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
А я це відкрито озвучую - щоб потім(якщо моя стратегія виявиться хибною) - хоч декілька форумчан потішились, позловтішались
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Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:03
Черговий грант розміром $1,25 млрд від США надійшов в Україну в понеділок через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку, повідомило Міністерство фінансів.
"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.
Мінфін уточнив, що 2023 року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів від США.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе никаких операций, связанных с рефинансированием не было.
Это уже вторая подряд такая неделя.
Чистое погашение в 3-месячных депосертификатов составило 0.156 млрд. грн. (неделей ранее размещение 9.950 млрд. грн.).
Произошло переразмещение погашения, туда-обратно сходило около 17 млрд.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.185 млрд. грн. (неделей ранее 17.91 млрд. грн.)
Рост этого показателя произошел на фоне сокращения объема интервенций, что говорит о присутствии большого объема прочих монетарных операций.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 18.029 млрд. грн, (неделей ранее 27.86 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1002.456 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 513.476 млрд. грн. (неделей ранее 531.745 млрд. грн.)
Доходы казначейства превысили расходы на 0.431 млрд. грн. (неделей ранее расходы 40.143 млрд. грн.)
Самое положительное тут даже не сам факт положительного баланса, а в том, что этот баланс был положительным 3 дня и еще один день он был околонулевым.
За неделю было обналичено 2.08 млрд. грн. (неделей ранее 2.964 млрд. грн.)
Поток стал еще скромнее. И тут тоже наблюдается стабильность. Неделя ровная, без всплесков.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,14;
Продал – 350,47.
Объем интервенций вернулся к нормальному. О распределении этого объема по дням недели судить трудно, поскольку интервенции в одной графе анализа ликвидности смешаны с весьма крупными суммами. Однако замечу, что видимый всплеск в понедельник хорошо соотносится с наблюдавшимся в пятницу всплеском клиентского спроса.
Неделя порадовала как хорошим балансом бюджета, так и стабильностью с положительным уклоном монетарных показателей.
Додано: Пон 31 лип, 2023 15:28
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............31.07.2023...........01.08.2023
дата розрахунку..............28.07.2023............31.07.2023
Євро.................................40,2584.................40,3242...+0.16%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1027 (вчера 1.1009)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.70 (вчера 101.48).
С вечера четверга все очень ровно. В пятницу было небольшое усиление колебаний без итогового движения.
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:17
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