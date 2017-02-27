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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10676106771067810679

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:49

  Slon_Nosov написав:
  75stasstas75 написав:
  Навуходоносор написав:Идея с прекращением завоза новых долларовых купюр - гениальна.
Цель - заставить граждан хранить деньги в банковской системе. Добровольно!) Ещё и сэкономив)))

Вообще во всей этой милой истории, начиная с конвертдепозитов, чувствуется чья-то светлая голова.
Бенин почерк)

Не знаю что там за цель у кого, 2 дня назад сестра получала перевод по вестерн юнион - выдали все новыми синими


потрудитесь в следующий раз указать город и название банка, а то может так оказаться, что перевод получили в америке...

Киев
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:50

  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

Этой осенью увидит.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:10

Держборг України зріс за пів року на 16%

Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, це – рекордний показник.

У гривневому обчисленні державний борг зріс за пів року на 635 млрд грн — до 4,71 трлн грн.

Зокрема, прямий держборг збільшився на 17,8% - до $119,68 млрд, або до 4,38 трлн грн, і склав 92,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Зовнішній прямий борг у першому півріччі зріс на 25,6% або $16,3 млрд — до $79,89 млрд. Водночас внутрішній прямий борг збільшився лише на 4,7% або 65,3 млрд грн — до 1,45 трлн грн (еквівалент $39,79 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в січні-червні 2023 року збільшився на 21,8% або на $15,61 млрд — до $87,08 млрд, а сукупний внутрішній — на 4,4%, або на 64,3 млрд грн, до 1,53 трлн грн.

Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу зросла з 64,1% до 67,6%.

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/31/109941407/
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:11

  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

Этой осенью увидит.

Зерновой коридор отменили, а курс вернулся. Что ещё должно произойти, чтоб курс рос? Ничего ему уже не поможет, продавцов больше, чем покупателей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:18

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50

Этой осенью увидит.

Зерновой коридор отменили, а курс вернулся. Что ещё должно произойти, чтоб курс рос? Ничего ему уже не поможет, продавцов больше, чем покупателей.

тому що покупці не можуть купити той долар. а так сотні ярдів грн чекають свого часу.

й продавців насправді немає, де ви їх бачите? просто надходить валюта від допомоги.

й ще є думка, що зменшений експорт зерна (а він значно скоротився) ми зможемо вивезти й без зернового коридору. а надлишки ми вивезли. хіба що з пшеницею не знаю, чи є можливості зберігання, бо зазвичай пшеницю вивозили якраз в 3 кварталі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:43

[quote="5605056:Shaman"]

Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

сьогодні приватбанк продає готівковий долари па37,32 :shock: , вчора ще 37,60 :evil: було
решта банків в очікуванні
обмінки Харкова десь на 5 - 10 коп зменшили курс продажі, теж не спішать
ЗВР на 30.03.2023 вже 39 млрд доларів :!:
цікаво, скільки з цих ЗВР піде в найбличі 3 роки на погашення зобов'язань перед МВФ та іншими кредиторами?
Yuri_61
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