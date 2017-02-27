Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, це – рекордний показник.
У гривневому обчисленні державний борг зріс за пів року на 635 млрд грн — до 4,71 трлн грн.
Зокрема, прямий держборг збільшився на 17,8% - до $119,68 млрд, або до 4,38 трлн грн, і склав 92,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.
Зовнішній прямий борг у першому півріччі зріс на 25,6% або $16,3 млрд — до $79,89 млрд. Водночас внутрішній прямий борг збільшився лише на 4,7% або 65,3 млрд грн — до 1,45 трлн грн (еквівалент $39,79 млрд).
Сукупний зовнішній держборг України в січні-червні 2023 року збільшився на 21,8% або на $15,61 млрд — до $87,08 млрд, а сукупний внутрішній — на 4,4%, або на 64,3 млрд грн, до 1,53 трлн грн.
Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу зросла з 64,1% до 67,6%.
Игорь Алексеевич написав:Плавно опускаемся к 37,10 - 37,40.))) А то народ уже мечтал увидеть 38,50
Этой осенью увидит.
Зерновой коридор отменили, а курс вернулся. Что ещё должно произойти, чтоб курс рос? Ничего ему уже не поможет, продавцов больше, чем покупателей.
тому що покупці не можуть купити той долар. а так сотні ярдів грн чекають свого часу.
й продавців насправді немає, де ви їх бачите? просто надходить валюта від допомоги.
й ще є думка, що зменшений експорт зерна (а він значно скоротився) ми зможемо вивезти й без зернового коридору. а надлишки ми вивезли. хіба що з пшеницею не знаю, чи є можливості зберігання, бо зазвичай пшеницю вивозили якраз в 3 кварталі.
Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34. Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
сьогодні приватбанк продає готівковий долари па37,32 , вчора ще 37,60 було решта банків в очікуванні обмінки Харкова десь на 5 - 10 коп зменшили курс продажі, теж не спішать ЗВР на 30.03.2023 вже 39 млрд доларів цікаво, скільки з цих ЗВР піде в найбличі 3 роки на погашення зобов'язань перед МВФ та іншими кредиторами?