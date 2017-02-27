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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:21
Zebra написав:
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
От НБУ молодець!
А от мінфін ні:
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:22
Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:14
cherchiltank написав:
Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться
Якщо ЗВР наповнюються. Як може щось витрачатися на тримання курсу?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:18
Zebra написав: cherchiltank написав:
Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться
Якщо ЗВР наповнюються. Як може щось витрачатися на тримання курсу?
Гранти кредити та фінансова допомога від партнерів - а як ви думаєте поповнюються валютні резерви якщо нацбанк продає на 2 млрд в місяць а купляє на 200 млн, а резерви ростуть на мільярд в місяць?)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:19
Ще забув - валютні овдп
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:41
Zebra написав:Shaman
Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
іноземна допомога не продається на міжбанку.
курс залежить від бажання уряду. встановлять 40 - всі будуть продавати й купляти по 40.
встановлять 34 - будуть по 34. але внутрішне виробництво загнеться - й тоді взагалі буде нікому продавати.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:44
Ой+ написав:
От НБУ молодець!
Zebra написав:
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
А от мінфін ні:
це такий тонкий жарт?
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
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