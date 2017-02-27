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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10677106781067910680

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.

От НБУ молодець!
А от мінфін ні:
Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, це — рекордний показник. https://news.finance.ua/ua/ce-rekordnyy ... roku-na-16
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:14

  cherchiltank написав:Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться

Якщо ЗВР наповнюються. Як може щось витрачатися на тримання курсу?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:18

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Курс не вєрнулся - його жорстко тримають на 37 - під 2 млрд баксів кожен місяць на це йде, до війни було 200-300 млн в місяць, хоча наразі така політика правильна - тільки відпустиш - понесеться паніка, але відпустити рано чи пізно прийдеться

Якщо ЗВР наповнюються. Як може щось витрачатися на тримання курсу?

Гранти кредити та фінансова допомога від партнерів - а як ви думаєте поповнюються валютні резерви якщо нацбанк продає на 2 млрд в місяць а купляє на 200 млн, а резерви ростуть на мільярд в місяць?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ще забув - валютні овдп
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:41

  Zebra написав:Shaman

Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.

іноземна допомога не продається на міжбанку.

курс залежить від бажання уряду. встановлять 40 - всі будуть продавати й купляти по 40.
встановлять 34 - будуть по 34. але внутрішне виробництво загнеться - й тоді взагалі буде нікому продавати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:44

  Ой+ написав:
  Zebra написав:Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.

От НБУ молодець!
А от мінфін ні:
Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, це — рекордний показник. https://news.finance.ua/ua/ce-rekordnyy ... roku-na-16

це такий тонкий жарт? :shock:

бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
Shaman
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