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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10678106791068010681

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:24

  Zebra написав:
  Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.

Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.

Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.

І як це раніше не додумались так жити - береш боргів на 20 мільярдів кожен рік і проблем нема ось тільки що робити коли перестануть давати ці 20 млрд - а рано чи пізно борги прийдеться повертати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:29

cherchiltank Так працюють всі фінансові піраміди: поки дають нові гроші - все в шоколаді. Я розраховував, що як мінімум 200+ млрд центробанку москалів підуть на оплату наших боргів, але, схоже не дочекаємось
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:47

  cherchiltank написав:
  Shaman написав:
  Zebra написав:Shaman

Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.

іноземна допомога не продається на міжбанку.

курс залежить від бажання уряду. встановлять 40 - всі будуть продавати й купляти по 40.
встановлять 34 - будуть по 34. але внутрішне виробництво загнеться - й тоді взагалі буде нікому продавати.

Одне питання, скільки буде тривати цей атракціон і яким курсом закінчиться?

тривати буде доти, поки допомога буде перевищувати від'ємне значення торгового балансу. але наступить момент, коли допомога закінчиться, сальдо балансу ще буде від'ємне, та борги треба буде повертати.

й до цього моменту гривню потрібно потроху девальвувати. але що має бути орієнтиром - цікаве питання
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:01

  Zebra написав:
  Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.

Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.

Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.

ви неправильно описуєте, що відбувається.

спочатку іноземна допомога обмінюється мінфіном в НБУ на гривню.
потім НБУ частково її продає, оскільки дефіцит валюти на міжбанку.
ЗВР зростають, бо поки що надходження перевищують валютний дефіцит.

але під весь цей ЗВР емітується гривня. й окрім того, що є в банківський системі здається ще 300 ярдів грн сховано в казначействі - але рано чи пізно вони теж потраплять в банки.

й в нас парадокс - долара, як товару багато, але гривні набагато більше, ніж є товарів й послуг в країні - має початися інфляція. в нас дуже цікава ситуація з держфінансами - не певен, що таке взагалі було в інших країнах. відповідно, що робити, й як це скінчиться - ніхто не знає

але в кінці дорогої гривні не буде. питання девальвація буде контрольованою чи як станеться, тобто стрімкою
Shaman
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