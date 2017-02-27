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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 21:24
Zebra написав: Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.
Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.
І як це раніше не додумались так жити - береш боргів на 20 мільярдів кожен рік і проблем нема ось тільки що робити коли перестануть давати ці 20 млрд - а рано чи пізно борги прийдеться повертати)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:29
cherchiltank Так працюють всі фінансові піраміди: поки дають нові гроші - все в шоколаді. Я розраховував, що як мінімум 200+ млрд центробанку москалів підуть на оплату наших боргів, але, схоже не дочекаємось
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:47
cherchiltank написав: Shaman написав: Zebra написав:Shaman
Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
іноземна допомога не продається на міжбанку.
курс залежить від бажання уряду. встановлять 40 - всі будуть продавати й купляти по 40.
встановлять 34 - будуть по 34. але внутрішне виробництво загнеться - й тоді взагалі буде нікому продавати.
Одне питання, скільки буде тривати цей атракціон і яким курсом закінчиться?
тривати буде доти, поки допомога буде перевищувати від'ємне значення торгового балансу. але наступить момент, коли допомога закінчиться, сальдо балансу ще буде від'ємне, та борги треба буде повертати.
й до цього моменту гривню потрібно потроху девальвувати. але що має бути орієнтиром - цікаве питання
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:01
Zebra написав: Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.
Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.
ви неправильно описуєте, що відбувається.
спочатку іноземна допомога обмінюється мінфіном в НБУ на гривню.
потім НБУ частково її продає, оскільки дефіцит валюти на міжбанку.
ЗВР зростають, бо поки що надходження перевищують валютний дефіцит.
але під весь цей ЗВР емітується гривня. й окрім того, що є в банківський системі здається ще 300 ярдів грн сховано в казначействі - але рано чи пізно вони теж потраплять в банки.
й в нас парадокс - долара, як товару багато, але гривні набагато більше, ніж є товарів й послуг в країні - має початися інфляція. в нас дуже цікава ситуація з держфінансами - не певен, що таке взагалі було в інших країнах. відповідно, що робити, й як це скінчиться - ніхто не знає
але в кінці дорогої гривні не буде. питання девальвація буде контрольованою чи як станеться, тобто стрімкою
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