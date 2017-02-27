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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 лип, 2023 21:24
Zebra написав: Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.
Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.
І як це раніше не додумались так жити - береш боргів на 20 мільярдів кожен рік і проблем нема ось тільки що робити коли перестануть давати ці 20 млрд - а рано чи пізно борги прийдеться повертати)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:29
cherchiltank Так працюють всі фінансові піраміди: поки дають нові гроші - все в шоколаді. Я розраховував, що як мінімум 200+ млрд центробанку москалів підуть на оплату наших боргів, але, схоже не дочекаємось
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:47
cherchiltank написав: Shaman написав: Zebra написав:Shaman
Грантові гроші уряду - це теж продавець, гравець на валютному ринку. Гривня хоче на 34.
Те що на рахунках там сотні мільярдів гривень... так і гранти теж щомісяця на сотні мільярдів, і ЗВР за півроку приросли на сотні мільярдів.
іноземна допомога не продається на міжбанку.
курс залежить від бажання уряду. встановлять 40 - всі будуть продавати й купляти по 40.
встановлять 34 - будуть по 34. але внутрішне виробництво загнеться - й тоді взагалі буде нікому продавати.
Одне питання, скільки буде тривати цей атракціон і яким курсом закінчиться?
тривати буде доти, поки допомога буде перевищувати від'ємне значення торгового балансу. але наступить момент, коли допомога закінчиться, сальдо балансу ще буде від'ємне, та борги треба буде повертати.
й до цього моменту гривню потрібно потроху девальвувати. але що має бути орієнтиром - цікаве питання
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:01
Zebra написав: Shaman написав:
бо це ж одне й те ж явище. мінфін позичає, за рахунок позиченого ЗВР й зростають.
Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.
Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.
ви неправильно описуєте, що відбувається.
спочатку іноземна допомога обмінюється мінфіном в НБУ на гривню.
потім НБУ частково її продає, оскільки дефіцит валюти на міжбанку.
ЗВР зростають, бо поки що надходження перевищують валютний дефіцит.
але під весь цей ЗВР емітується гривня. й окрім того, що є в банківський системі здається ще 300 ярдів грн сховано в казначействі - але рано чи пізно вони теж потраплять в банки.
й в нас парадокс - долара, як товару багато, але гривні набагато більше, ніж є товарів й послуг в країні - має початися інфляція. в нас дуже цікава ситуація з держфінансами - не певен, що таке взагалі було в інших країнах. відповідно, що робити, й як це скінчиться - ніхто не знає
але в кінці дорогої гривні не буде. питання девальвація буде контрольованою чи як станеться, тобто стрімкою
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:44
Дюрі-бачі написав: Realist написав:
Дуже просто. Плавна девальвація власної валюти та ріст економіки.
Поки що ніхто нічого кращого не придумав.
В тому то й справа, що вже назбирали зобов'язань на девальвацію більш ніж в 2 рази...
ФРС від початку ковіду надрукувала з 20 до 32.6 труліків і що, девал долара в 1,6 разів?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:00
Європарламент конфіскує заморожені активи ЦБ РФ в рамках розроблення нового, 12-го пакета санкцій, — депутат Європарламенту від ФРН
Дюрі-бачі написав:cherchiltank
Так працюють всі фінансові піраміди: поки дають нові гроші - все в шоколаді. Я розраховував, що як мінімум 200+ млрд центробанку москалів підуть на оплату наших боргів, але, схоже не дочекаємось
Ну, може хоча б розробить механізм конфіскації, але навіть вся сума активів - це таке, на каву. Повна сума репарацій вже принаймні в 10 разів більше
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:37
Ой+ написав: Zebra написав:
Уже ж дискутували і я з цифрами пояснював, що зростання держборгу співрозмірне зі зростанням ЗВР, ще й на міжбанку продавати виходить зайве.
Більше того, інфляція 6.5% у валюті знецінює тіло держборгу, відсотки тільки виплачуй.
ЗВР зросли на 10,5, держборг на 17,4, ще і гранти освоїли.
Так, різниця є. Але вона співрозмірна зі зростанням держборгу і до війни. Тобто нічого критичного.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:56
Shaman написав:
ви неправильно описуєте, що відбувається.
спочатку іноземна допомога обмінюється мінфіном в НБУ на гривню.
потім НБУ частково її продає, оскільки дефіцит валюти на міжбанку.
ЗВР зростають, бо поки що надходження перевищують валютний дефіцит.
Детальним механізмом як реалізується гривня не вивчав. Але НБУ фактично виступає в ролі валютного казначея. Тобто в кінцевому випадку результат один - обмін валюти на гривню. І враховуючи, що міжнародні надходження перевищують попит на міжбанку - до 2025 можна спати спокійно. Вірогідність, що завтра раптом перестатуть давати гроші не більша, ніж Дунай повернеться "вспять".
Більше того гривню не здатні похитнути ні підрив каховської ГЕС, ні морська блокада зерна, ні будь-які обстріли. Більше того навіть якщо щось трапиться з ЗАЕС, гривню це не пошатне.
Дивлячись на донорство, я бачу, що чим більше раша завдає нам збитків, тим більше приходить грантів і грошей.
Якщо ви сподіваєтеся на девал. Його не буде. Буде інфляція. Вартість життя зростатиме. Матраци обезцінюватимуться, бо першого не буде а друге нон-стоп.
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