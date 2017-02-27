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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10679106801068110682

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 127
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
57
37,50-38,00
24%
30
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 01:07

  Zebra написав:
  Shaman написав:ви неправильно описуєте, що відбувається.

спочатку іноземна допомога обмінюється мінфіном в НБУ на гривню.
потім НБУ частково її продає, оскільки дефіцит валюти на міжбанку.
ЗВР зростають, бо поки що надходження перевищують валютний дефіцит.

Детальним механізмом як реалізується гривня не вивчав. Але НБУ фактично виступає в ролі валютного казначея. Тобто в кінцевому випадку результат один - обмін валюти на гривню. І враховуючи, що міжнародні надходження перевищують попит на міжбанку - до 2025 можна спати спокійно. Вірогідність, що завтра раптом перестатуть давати гроші не більша, ніж Дунай повернеться "вспять".

Більше того гривню не здатні похитнути ні підрив каховської ГЕС, ні морська блокада зерна, ні будь-які обстріли. Більше того навіть якщо щось трапиться з ЗАЕС, гривню це не пошатне.
Дивлячись на донорство, я бачу, що чим більше раша завдає нам збитків, тим більше приходить грантів і грошей.

Якщо ви сподіваєтеся на девал. Його не буде. Буде інфляція. Вартість життя зростатиме. Матраци обезцінюватимуться, бо першого не буде а друге нон-стоп.

Тобто ми станемо єдиною країною світу якій гарантоване постачання допомого в десятках мільярдів доларів кожен рік - цікаво)
cherchiltank
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