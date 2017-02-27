Zebra написав:
Детальним механізмом як реалізується гривня не вивчав. Але НБУ фактично виступає в ролі валютного казначея. Тобто в кінцевому випадку результат один - обмін валюти на гривню. І враховуючи, що міжнародні надходження перевищують попит на міжбанку - до 2025 можна спати спокійно. Вірогідність, що завтра раптом перестатуть давати гроші не більша, ніж Дунай повернеться "вспять".
Більше того гривню не здатні похитнути ні підрив каховської ГЕС, ні морська блокада зерна, ні будь-які обстріли. Більше того навіть якщо щось трапиться з ЗАЕС, гривню це не пошатне.
Дивлячись на донорство, я бачу, що чим більше раша завдає нам збитків, тим більше приходить грантів і грошей.
Якщо ви сподіваєтеся на девал. Його не буде. Буде інфляція. Вартість життя зростатиме. Матраци обезцінюватимуться, бо першого не буде а друге нон-стоп.
Тобто ми станемо єдиною країною світу якій гарантоване постачання допомого в десятках мільярдів доларів кожен рік - цікаво)