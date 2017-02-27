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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10686106871068810689

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 34
Менше 35,00
3%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
41%
14
37,50-38,00
26%
9
38,00-38,50
15%
5
38,50-39,00
6%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 16:46

  Zebra написав:
  Proofy написав:
  Zebra написав:Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж.
Вот это новость. Это в грн или $ ? У застройщика я так понимаю.

Вартість квартир в $ зроста.
Аренда в $ повернулася на довоенний рівень.

https://ua.m2bomber.com/stat/1952636/vi ... =flat-sell

Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:14

  flyman написав:$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир, операция приемник, раздел, военный коммунизм в условиях новой пандемии.
Это вам краткий прогноз на ближайшие 3-10 месяцев без лишних слов.
p.s. подлечите здоровье, сухпаи и продукты длительного хранения, алкоголь, золото/серебро в монетах и ломе под мелкий расчет, валютный кэш, легальное оружие, сумка наперевес, быть готовым пропасть с радаров и пожить в неком селе Коровушки Кировоградской обл. В арендом доме за200$/год.
Неликвиды скинуть в $, избавиться от лишних активов, не генерирующих cash flow, авто, бетон и пр.не актуально, в крайнем случае откупите все через 2года с дисконтом овер30%.

Прогноз ваш особисто? Можна записувати? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:38

  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:50

Банк Англії підняв ставку до максимуму з 2008 року – 5,25%

У заяві регулятора зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії шістьма голосами проти трьох. При цьому із членів Комітету, які не підтримали ініціативу, двоє пропонували збільшити ставку на 50 базисних пунктів, а ще один – зберегти на рівні 5,00%.

Підвищення стало 14-м поспіль, експерти очікують, що Банк Англії продовжить посилення грошово-кредитної політики на наступних засіданнях. Найближче відбудеться 21 вересня.

Своє рішення регулятор пояснив пов'язаними з інфляційним тиском ризиками, які «можливо почали кристалізуватися». Одним із чинників стало зростання зарплат. На даний момент інфляція у річному вираженні стабільно перевищує цільовий рівень 2% річних. Очікується, що до кінця року вона трохи знизиться — до 5%, зокрема за рахунок зниження цін на енергоносії та продукти харчування. Банк Англії розраховує, що темпи зростання цін повернуться до цільових значень у другому кварталі 2025 року.

Банк Англії очікує збереження темпів економічного зростання на рівні 0,2% у квартальному вираженні, чому сприятимуть стійкі доходи домогосподарств та стабільні обсяги роздрібного продажу. При цьому регулятор визнає, що спостерігаються деякі ознаки уповільнення зростання, зокрема складений на основі опитування учасників ринку індекс ділової активності.

Також регулятор звертає увагу на ринок праці, що залишається сильним, додаючи, що в останні тижні намітилися деякі ознаки його ослаблення. Рівень безробіття за останні три місяці зріс до 4%, що свідчить про ефективність жорсткості монетарної політики.

Опитані CNN аналітики називають чергове підвищення ставки поганими новинами для британських позичальників, насамперед іпотечних, яких наразі налічується близько 2 млн. На тих, хто вирішить у найближчому майбутньому рефінансувати свої кредити, чекає підвищення витрат на обслуговування. Нові позичальники, у свою чергу, зіткнуться із надто високою вартістю запозичень.

Банк Англії став останнім серед регуляторів найбільших економік світу, які посилили політику за останні тижні. Наприкінці липня ставки підвищили Федеральна резервна система (ФРС) США (до 5,25–5,5%) та ЄЦБ (до 4,25%). Банк Японії формально зберіг ставку на рівні мінус 0,1%, проте все одно посилив політику, послабивши допустимий коридор прибутковості держборгу та оголосивши про намір купувати держоблігації з фіксованою прибутковістю в 1% річних (проти колишніх 0,25%)
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 18:16

  Zebra написав:
  Прораб написав:
  budivelnik написав:Ще раз
1 Якщо житло потрібне - його будуть будувати
В Запоріжжі житло потрібне і будувати будуть
Тому чекати обесцінювання - не варто
2 Ймовірну вартість - я привів
30-50 середньомісячних зарплат=Одноквартирних
В Запоріжж буде 40-45 , В Херсоні буде 40-45(дуже багато знищено, а місцевість хороша)
3 В Харкові - залежить від того розвалиться педерація чи ні
Якщо розвалиться - буде 50 середньомісячних
Якщо не розвалиться і буде становити небезпеку - то можливе запустіння
Ніхто не буде вкладати якщо небезпека близько.
Глибоке впевнене дослідження.
Абсолютно тупе дослідження. Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж. Суми не досліджував, але не думаю що ситуація зміниться. Тому в Запоріжжі,Херсоні і Харкові все відграється дуже швидко.
Я дико вибачаюсь
Але може мій ГОСТРИЙ опонент приведе ще два параметри
Вартість однокімнатної в новобудові Чернігова на 2021 і на 2023
і середню зарплату в Чернігові на 2021 і на 2023
І порівняє ці цифри з тим що я виділив синім кольором...

От тоді й побачимо хто тупий...
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 18:33

Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг США

Рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Сполучених Штатів з AAA до AA+. Про погіршення довіри до державних цінних паперів найбільшої економіки світу повідомив офіційний сайт Fitch.


Зміна прогнозу "відображає очікуване погіршення стану бюджету протягом наступних трьох років, високе боргове навантаження уряду, що й надалі зростає, і погіршення якості управління", пояснили в рейтинговому агентстві.

Аналітики також прогнозують, що наступні два квартали американська економіка сповзатиме в рецесію. Загальнорічний приріст ВВП сповільниться до 1,2 відсотка у 2023, та всього 0,5 відсотка у 2024 році.

Найвищий рівень платоспроможності AAA, що означає мінімальний ризик дефолту, тримався у США в рейтингу Fitch принаймні з 1994 року. Водночас рейтингове агентство Moody's і досі дає США найвищу оцінку ААА.

Натомість третє провідне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило рейтинг до рівня AA+ (високий рівень платоспроможності, ймовірність дефолту на низькому рівні) ще у 2011 році.

Висновки й прогнози аналітиків Fitch викликали украй негативну реакцію з Білого дому. "Ми категорично не згодні з цим рішенням. Зниження рейтингу в той час, коли президент Джо Байден домігся найбільшого відновлення однієї з найпотужніших економік у світі, суперечить реальності", - йдеться в поширеній у вівторок заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?

Тобто було 120 доларів і стало 120 доларів? Мабуть мало житла а звідкілясь взявся попит?
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:11

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Там написано що оренда 2 к в Чернігові 120 доларів - що там зросло чи повернулося?)

До війни середня ціна арендри була 3000-3500. Калькулятор дати?

Тобто було 120 доларів і стало 120 доларів? Мабуть мало житла а звідкілясь взявся попит?

Звикли від малого до великого видавати бажане за дійсне.
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:21

  Zebra написав:
  Proofy написав:
  Zebra написав:Вартість квартир в Чернігові вже значно вища ніж в 2021, і вартість аренд теж.
Вот это новость. Это в грн или $ ? У застройщика я так понимаю.

Вартість квартир в $ зроста.
Аренда в $ повернулася на довоенний рівень.

https://ua.m2bomber.com/stat/1952636/vi ... =flat-sell

по аренде не скажу, но что я вижу по продаже по Киеву, по одному ЖК, цена примерно та же. Т.е. 1150 за метр, до войны больше немного скорее было.
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:26

  flyman написав:$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир...

Какие ваши доказательства?
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