|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Чет 03 сер, 2023 17:14
flyman написав:
$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир, операция приемник, раздел, военный коммунизм в условиях новой пандемии.
Это вам краткий прогноз на ближайшие 3-10 месяцев без лишних слов.
p.s. подлечите здоровье, сухпаи и продукты длительного хранения, алкоголь, золото/серебро в монетах и ломе под мелкий расчет, валютный кэш, легальное оружие, сумка наперевес, быть готовым пропасть с радаров и пожить в неком селе Коровушки Кировоградской обл. В арендом доме за200$/год.
Неликвиды скинуть в $, избавиться от лишних активов, не генерирующих cash flow, авто, бетон и пр.не актуально, в крайнем случае откупите все через 2года с дисконтом овер30%.
Прогноз ваш особисто? Можна записувати?
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 сер, 2023 17:50
У заяві регулятора зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії шістьма голосами проти трьох. При цьому із членів Комітету, які не підтримали ініціативу, двоє пропонували збільшити ставку на 50 базисних пунктів, а ще один – зберегти на рівні 5,00%.
Підвищення стало 14-м поспіль, експерти очікують, що Банк Англії продовжить посилення грошово-кредитної політики на наступних засіданнях. Найближче відбудеться 21 вересня.
Своє рішення регулятор пояснив пов'язаними з інфляційним тиском ризиками, які «можливо почали кристалізуватися». Одним із чинників стало зростання зарплат. На даний момент інфляція у річному вираженні стабільно перевищує цільовий рівень 2% річних. Очікується, що до кінця року вона трохи знизиться — до 5%, зокрема за рахунок зниження цін на енергоносії та продукти харчування. Банк Англії розраховує, що темпи зростання цін повернуться до цільових значень у другому кварталі 2025 року.
Банк Англії очікує збереження темпів економічного зростання на рівні 0,2% у квартальному вираженні, чому сприятимуть стійкі доходи домогосподарств та стабільні обсяги роздрібного продажу. При цьому регулятор визнає, що спостерігаються деякі ознаки уповільнення зростання, зокрема складений на основі опитування учасників ринку індекс ділової активності.
Також регулятор звертає увагу на ринок праці, що залишається сильним, додаючи, що в останні тижні намітилися деякі ознаки його ослаблення. Рівень безробіття за останні три місяці зріс до 4%, що свідчить про ефективність жорсткості монетарної політики.
Опитані CNN аналітики називають чергове підвищення ставки поганими новинами для британських позичальників, насамперед іпотечних, яких наразі налічується близько 2 млн. На тих, хто вирішить у найближчому майбутньому рефінансувати свої кредити, чекає підвищення витрат на обслуговування. Нові позичальники, у свою чергу, зіткнуться із надто високою вартістю запозичень.
Банк Англії став останнім серед регуляторів найбільших економік світу, які посилили політику за останні тижні. Наприкінці липня ставки підвищили Федеральна резервна система (ФРС) США (до 5,25–5,5%) та ЄЦБ (до 4,25%). Банк Японії формально зберіг ставку на рівні мінус 0,1%, проте все одно посилив політику, послабивши допустимий коридор прибутковості держборгу та оголосивши про намір купувати держоблігації з фіксованою прибутковістю в 1% річних (проти колишніх 0,25%)
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 сер, 2023 18:33
Рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Сполучених Штатів з AAA до AA+. Про погіршення довіри до державних цінних паперів найбільшої економіки світу повідомив офіційний сайт Fitch.
Зміна прогнозу "відображає очікуване погіршення стану бюджету протягом наступних трьох років, високе боргове навантаження уряду, що й надалі зростає, і погіршення якості управління", пояснили в рейтинговому агентстві.
Аналітики також прогнозують, що наступні два квартали американська економіка сповзатиме в рецесію. Загальнорічний приріст ВВП сповільниться до 1,2 відсотка у 2023, та всього 0,5 відсотка у 2024 році.
Найвищий рівень платоспроможності AAA, що означає мінімальний ризик дефолту, тримався у США в рейтингу Fitch принаймні з 1994 року. Водночас рейтингове агентство Moody's і досі дає США найвищу оцінку ААА.
Натомість третє провідне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило рейтинг до рівня AA+ (високий рівень платоспроможності, ймовірність дефолту на низькому рівні) ще у 2011 році.
Висновки й прогнози аналітиків Fitch викликали украй негативну реакцію з Білого дому. "Ми категорично не згодні з цим рішенням. Зниження рейтингу в той час, коли президент Джо Байден домігся найбільшого відновлення однієї з найпотужніших економік у світі, суперечить реальності", - йдеться в поширеній у вівторок заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4050
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:26
flyman написав:
$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир...
Какие ваши доказательства?
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:30
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3688
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:25
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............04.08.2023..........07.08.2023
дата розрахунку.............03.08.2023...........04.08.2023
Євро................................39,9914................40,0024
...+0.03%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0939
(вчера 1.0936)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.60
(вчера 102.69).
Снова затишье.
............................................
kyk написав:
Прогноз ваш особисто? Можна записувати?
Уже ж написано
Эх... когда-то здесь паникеров расстреливали даже в мирное время...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7053
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5986 раз.
- Подякували: 19450 раз.
-
- Профіль
-
99
53
33
2
Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:40
kyk написав: flyman написав:
$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир, операция приемник, раздел, военный коммунизм в условиях новой пандемии.
Это вам краткий прогноз на ближайшие 3-10 месяцев без лишних слов.
p.s. подлечите здоровье, сухпаи и продукты длительного хранения, алкоголь, золото/серебро в монетах и ломе под мелкий расчет, валютный кэш, легальное оружие, сумка наперевес, быть готовым пропасть с радаров и пожить в неком селе Коровушки Кировоградской обл. В арендом доме за200$/год.
Неликвиды скинуть в $, избавиться от лишних активов, не генерирующих cash flow, авто, бетон и пр.не актуально, в крайнем случае откупите все через 2года с дисконтом овер30%.
Прогноз ваш особисто? Можна записувати?
комент до запощеного, ви би хоч кнопку нажали на лінк, що вам Ірина пропонує,
але більності тут аби лямпнути мокрими трусами по асфальту
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32083
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1525 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:01
flyman написав: kyk написав: flyman написав:
$на взлет, €на паритет а потом ниже, гривна под плинтус.
Контрнаступ все, Прибалтика с Польшей шатун, нелох на выход, миру мир, операция приемник, раздел, военный коммунизм в условиях новой пандемии.
Это вам краткий прогноз на ближайшие 3-10 месяцев без лишних слов.
p.s. подлечите здоровье, сухпаи и продукты длительного хранения, алкоголь, золото/серебро в монетах и ломе под мелкий расчет, валютный кэш, легальное оружие, сумка наперевес, быть готовым пропасть с радаров и пожить в неком селе Коровушки Кировоградской обл. В арендом доме за200$/год.
Неликвиды скинуть в $, избавиться от лишних активов, не генерирующих cash flow, авто, бетон и пр.не актуально, в крайнем случае откупите все через 2года с дисконтом овер30%.
Прогноз ваш особисто? Можна записувати?
комент до запощеного, ви би хоч кнопку нажали на лінк, що вам Ірина пропонує,
але більності тут аби лямпнути мокрими трусами по асфальту
Відео переглянув, а ось вичитувати коменти на ютуб - не маю такої звички
А ви не тільки прочитали, а ще й перепостили. Отже погоджуєтесь. Тримайте свої мокрі труси при собі
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:51
за сколько дней на этой ветке нет ни аналитики, ни прогнозов, ветка увядает, превращается в онлайнплощадку самоподъема своего эго реалиста, холявы, песикота, Василь Рівне, возомнивших, что они подобны Онассису Аристотелю и гнобящим других участников форума, в частности, меня.
Мой совет: перестаньте быть снобами, начните уважать мнение других участников форума и перестаньте буллить меня и высказывать прилюдно, как вы меня игнорите.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 сер, 2023 06:56
Yuri_61 написав:
гнобящим других участников форума, в частности, меня.
Не гнобитесь написанием чуши и негнобимы будете!!!
-
Гурман
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32980
|36286957
|
|
|1864
|12943561
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22906040
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|