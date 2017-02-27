Додано: Чет 03 сер, 2023 17:50

У заяві регулятора зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії шістьма голосами проти трьох. При цьому із членів Комітету, які не підтримали ініціативу, двоє пропонували збільшити ставку на 50 базисних пунктів, а ще один – зберегти на рівні 5,00%.



Підвищення стало 14-м поспіль, експерти очікують, що Банк Англії продовжить посилення грошово-кредитної політики на наступних засіданнях. Найближче відбудеться 21 вересня.



Своє рішення регулятор пояснив пов'язаними з інфляційним тиском ризиками, які «можливо почали кристалізуватися». Одним із чинників стало зростання зарплат. На даний момент інфляція у річному вираженні стабільно перевищує цільовий рівень 2% річних. Очікується, що до кінця року вона трохи знизиться — до 5%, зокрема за рахунок зниження цін на енергоносії та продукти харчування. Банк Англії розраховує, що темпи зростання цін повернуться до цільових значень у другому кварталі 2025 року.



Банк Англії очікує збереження темпів економічного зростання на рівні 0,2% у квартальному вираженні, чому сприятимуть стійкі доходи домогосподарств та стабільні обсяги роздрібного продажу. При цьому регулятор визнає, що спостерігаються деякі ознаки уповільнення зростання, зокрема складений на основі опитування учасників ринку індекс ділової активності.



Також регулятор звертає увагу на ринок праці, що залишається сильним, додаючи, що в останні тижні намітилися деякі ознаки його ослаблення. Рівень безробіття за останні три місяці зріс до 4%, що свідчить про ефективність жорсткості монетарної політики.



Опитані CNN аналітики називають чергове підвищення ставки поганими новинами для британських позичальників, насамперед іпотечних, яких наразі налічується близько 2 млн. На тих, хто вирішить у найближчому майбутньому рефінансувати свої кредити, чекає підвищення витрат на обслуговування. Нові позичальники, у свою чергу, зіткнуться із надто високою вартістю запозичень.



Банк Англії став останнім серед регуляторів найбільших економік світу, які посилили політику за останні тижні. Наприкінці липня ставки підвищили Федеральна резервна система (ФРС) США (до 5,25–5,5%) та ЄЦБ (до 4,25%). Банк Японії формально зберіг ставку на рівні мінус 0,1%, проте все одно посилив політику, послабивши допустимий коридор прибутковості держборгу та оголосивши про намір купувати держоблігації з фіксованою прибутковістю в 1% річних (проти колишніх 0,25%)