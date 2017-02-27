Yuri_61 написав:за сколько дней на этой ветке нет ни аналитики, ни прогнозов, ветка увядает, превращается в онлайнплощадку самоподъема своего эго реалиста, холявы, песикота, Василь Рівне, возомнивших, что они подобны Онассису Аристотелю и гнобящим других участников форума, в частности, меня. Мой совет: перестаньте быть снобами, начните уважать мнение других участников форума и перестаньте буллить меня и высказывать прилюдно, как вы меня игнорите.
Юра на мій погляд Вам потрібно переглянути свої погляди на власну геніальність у галузі економіки та курсотворення в нашій країні і все буде добре.
Я предложил тему для обсуждения, а именно: при всем том, что ЗВР 39 млрд, а сколько в НБУ физически может/разрешено ему потратить на стабилизацию курса гривны. Так на меня налетели с обвинениями о глупости вопроса. А ешё вот графическое представление об объёмах интервенций НБУ.
Національний банк завершив розробку стратегії пом’якшення валютних обмежень та переходу до більш гнучкого курсу. Таке зобов’язання НБУ взяв на себе в межах домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом про нову кредитну програму на 15,6 млрд дол. Повна відмова від фіксації курсу – ще одна вимога МВФ, яку Україна виконає на другому етапі співпраці з фондом, тобто після закінчення активної фази війни. https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/699522/