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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10686106871068810689

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 43
Менше 35,00
5%
2
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
37%
16
37,50-38,00
30%
13
38,00-38,50
14%
6
38,50-39,00
5%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 07:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:за сколько дней на этой ветке нет ни аналитики, ни прогнозов, ветка увядает, превращается в онлайнплощадку самоподъема своего эго реалиста, холявы, песикота, Василь Рівне, возомнивших, что они подобны Онассису Аристотелю и гнобящим других участников форума, в частности, меня.
Мой совет: перестаньте быть снобами, начните уважать мнение других участников форума и перестаньте буллить меня и высказывать прилюдно, как вы меня игнорите.

Юра на мій погляд Вам потрібно переглянути свої погляди на власну геніальність у галузі економіки та курсотворення в нашій країні і все буде добре. :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 08:55

Я предложил тему для обсуждения, а именно: при всем том, что ЗВР 39 млрд, а сколько в НБУ физически может/разрешено ему потратить на стабилизацию курса гривны. Так на меня налетели с обвинениями о глупости вопроса.
А ешё вот графическое представление об объёмах интервенций НБУ.

Зображення

Національний банк завершив розробку стратегії пом’якшення валютних обмежень та переходу до більш гнучкого курсу. Таке зобов’язання НБУ взяв на себе в межах домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом про нову кредитну програму на 15,6 млрд дол.
Повна відмова від фіксації курсу – ще одна вимога МВФ, яку Україна виконає на другому етапі співпраці з фондом, тобто після закінчення активної фази війни.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/699522/

сама стратегія:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 23.pdf?v=4
Yuri_61
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