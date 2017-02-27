Додано: Суб 05 сер, 2023 12:10

Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.З чого виходимо – іноземна допомога надходить, й буде це надходити деякий час, навіть й після закінчення війни. З чого дехто з форумчан робить висновки, що курс гривні буде триматися на поточному рівні ще деякий час – рік-півтора. Гадаю, це не так. Чому?В історії України я бачу два випадки, коли надходження валюти були значними – до 2008, й в 2019. В обох випадках ми побачили укріплення гривні. Але в момент, коли надходження раптово припинились, ми стикнулися з ситуацію, коли пройшов суттєвий обвал гривні.Й в світі ситуація, коли велике позитивне сальдо надходження валюти – це в першу чергу Китай, й сировинні країни – РФ та араби, в першу чергу саудіти.Я до чого – у випадках, коли є ситуація значного надходження валюти, ринкові механізми ціноутворення валюти не працюють. Точніше, якби вони працювали, то місцева валюта мала би значно укріплятися – що ми й побачили в Україні в 2019 році, коли НБУ відпустив ситуацію. Але в інших країнах ми не бачимо цього ефекту – бо там центробанки зацікавлені, щоб курс місцевої валюти не укріплювався.В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс– то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс попротягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.Й тут виникає питання з * -Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.Але в момент, коли допомога зменшиться, все різко зміниться – торгове сальдо від’ємне, допомоги вже не вистачає, а треба ще й борги вертати. Ще й обмеження на обмін валюти мають зняти – ми отримаємо такий стрибок курсу, що ніхто навіть не спрогнозує рівень.Тому я гадаю, що курс НБУ має поступово змінювати, й потроху девальвувати гривню. Що має слугувати орієнтиром – можливо кількість надрукованих грошей – хоча офіційно грошова база набагато менша, бо депосертифікати НБУ маскують масштаб друку. Це ми тут на форму рахуємо банківську ліквідність та додаємо депосертифікати. Тобто вже зараз курс має бути десьгривні – в 1,5 рази більше, ніж до війни. Й подалі має зростати – щоб уникнути вибухового росту колись після.Подивимось, яку політику буде проводити НБУ. Інколи здається, що влада, як й в часи Яника, вважають, що міцна гривня – це добре. Бо таке популістське бачення населення. Але насправді для країни загалом краще помірна девальвація.Я ж гадаю, що ніхто не буде сперечатися, що депозити в гривні під 20% при стабільному курсу долара – це тимчасове явище, економічного підґрунтя тут немає. Воно забезпечене лише емісією гривні.Які ваші думки?