Yuri_61 написав:за сколько дней на этой ветке нет ни аналитики, ни прогнозов, ветка увядает, превращается в онлайнплощадку самоподъема своего эго реалиста, холявы, песикота, Василь Рівне, возомнивших, что они подобны Онассису Аристотелю и гнобящим других участников форума, в частности, меня. Мой совет: перестаньте быть снобами, начните уважать мнение других участников форума и перестаньте буллить меня и высказывать прилюдно, как вы меня игнорите.
Юра на мій погляд Вам потрібно переглянути свої погляди на власну геніальність у галузі економіки та курсотворення в нашій країні і все буде добре.
Я предложил тему для обсуждения, а именно: при всем том, что ЗВР 39 млрд, а сколько в НБУ физически может/разрешено ему потратить на стабилизацию курса гривны. Так на меня налетели с обвинениями о глупости вопроса. А ешё вот графическое представление об объёмах интервенций НБУ.
Національний банк завершив розробку стратегії пом’якшення валютних обмежень та переходу до більш гнучкого курсу. Таке зобов’язання НБУ взяв на себе в межах домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом про нову кредитну програму на 15,6 млрд дол. Повна відмова від фіксації курсу – ще одна вимога МВФ, яку Україна виконає на другому етапі співпраці з фондом, тобто після закінчення активної фази війни. https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/699522/
"У І кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10.5% р/р. Динаміка була ліпшою, ніж передбачав попередній макропрогноз (спад на 13.5% р/р). Відновлення економічної активності як у виробничих секторах, так і в секторах послуг тривало і в ІІ кварталі 2023 року. Його підтримували поліпшення ділових і споживчих настроїв та пожвавлення внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та значної фіскальної підтримки. На тлі низької бази порівняння це зумовило зростання реального ВВП у ІІ кварталі на 18.1% р/р, за оцінками НБУ.
Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
З чого виходимо – іноземна допомога надходить, й буде це надходити деякий час, навіть й після закінчення війни. З чого дехто з форумчан робить висновки, що курс гривні буде триматися на поточному рівні ще деякий час – рік-півтора. Гадаю, це не так. Чому?
В історії України я бачу два випадки, коли надходження валюти були значними – до 2008, й в 2019. В обох випадках ми побачили укріплення гривні. Але в момент, коли надходження раптово припинились, ми стикнулися з ситуацію, коли пройшов суттєвий обвал гривні.
Й в світі ситуація, коли велике позитивне сальдо надходження валюти – це в першу чергу Китай, й сировинні країни – РФ та араби, в першу чергу саудіти. Я до чого – у випадках, коли є ситуація значного надходження валюти, ринкові механізми ціноутворення валюти не працюють. Точніше, якби вони працювали, то місцева валюта мала би значно укріплятися – що ми й побачили в Україні в 2019 році, коли НБУ відпустив ситуацію. Але в інших країнах ми не бачимо цього ефекту – бо там центробанки зацікавлені, щоб курс місцевої валюти не укріплювався.
В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс 40 – то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс по 37 протягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?
Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Але в момент, коли допомога зменшиться, все різко зміниться – торгове сальдо від’ємне, допомоги вже не вистачає, а треба ще й борги вертати. Ще й обмеження на обмін валюти мають зняти – ми отримаємо такий стрибок курсу, що ніхто навіть не спрогнозує рівень.
Тому я гадаю, що курс НБУ має поступово змінювати, й потроху девальвувати гривню. Що має слугувати орієнтиром – можливо кількість надрукованих грошей – хоча офіційно грошова база набагато менша, бо депосертифікати НБУ маскують масштаб друку. Це ми тут на форму рахуємо банківську ліквідність та додаємо депосертифікати. Тобто вже зараз курс має бути десь 40-42 гривні – в 1,5 рази більше, ніж до війни. Й подалі має зростати – щоб уникнути вибухового росту колись після.
Подивимось, яку політику буде проводити НБУ. Інколи здається, що влада, як й в часи Яника, вважають, що міцна гривня – це добре. Бо таке популістське бачення населення. Але насправді для країни загалом краще помірна девальвація.
Я ж гадаю, що ніхто не буде сперечатися, що депозити в гривні під 20% при стабільному курсу долара – це тимчасове явище, економічного підґрунтя тут немає. Воно забезпечене лише емісією гривні.
офіційний теж має бути 40-42, але тоді ввп(GDP in usd) не +18% , а -18% (умовно)
звісно ВВП в доларах впаде - а як воно насправді. я гадаю, ВВП у нас таки впало. я мав на увазі, що НБУ має зробити офіційний курс 40-42 грн/дол
керівництво країни(прем'єр і уряд) намагаються надати посил спонсорам , що ситуація змінюється на краще (наш корабель хоч і отримав удар тримається на плаву і економіка намагається вижити), якби курс залежав від реальних цін, то це привело би до чергового панічного попиту на валюту і втрату довіри населення до нац.валюти. у більшості населення (бюджетники -лікарі, вчителі та пенсіонери) немає довіри ні до валюти ні до гривні, 99% не мають уяви скільки коштує долар: немає грошей купувати, і прибрали "курси валют" з вулиць як на мене -зараз курс збалансовано попитом і пропозицією, звісно при панічному попиті валюти всім не вистачить (у банках її мають тільки під клієнта)
Сибарит написав:Эх... когда-то здесь паникеров расстреливали даже в мирное время...
Ага , особенно админьі подтирали сообщения тех кто писал из года в год , х..уйло нападет ! ( я например). Впрочем ничего не меняеться и мои зрадофильские постьі в теме войньі тоже СЕЙЧАС точно так же трут… тут все как в телемарафоне — хотя многие медийньіе персоньі далеко не так оптимистичньі как марафонщики https://youtu.be/AL6IxdJC3fg
Щоб віповісти на питання валютного курсоутворення, потрібно розглянути наступну піраміду та визначити що бажають суб"єкти, які приймають участь у курсоутворенні прямо чи опосередковано: Зовнішні суб"єкти (МВФ і т.п) Влада КМУ Мінфін НБУ великий бізнес .... малий бізнес пересічні ми з вами