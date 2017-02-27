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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 сер, 2023 19:00
Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.
Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Суб 05 сер, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:12
Історія знає декілька прикладів девальвації національної валюти під час війни або після її закінчення. Один з таких прикладів - це девальвація валют в країнах, які брали участь у Першій світовій війні. Наприклад, в Германській імперії марка втратила більше 90% своєї вартості. У Франції франк девальвувався на 70%, а в Російській імперії рубль - на 90%.
Інший приклад - це девальвація іракського динару після Другої затяжної війни в Перській затоці в 1991 році. Вартість динару знизилася в 47 разів за один рік.
Ще один приклад - девальвація української гривні під час бойових дій на сході України в 2014-2015 роках. Вартість гривні знизилася в 2,5 рази за один рік.
Іншим прикладом девальвації національної валюти під час війни є девальвація сирійського фунта. У зв'язку з тривалим і складним конфліктом в Сирії, вартість фунта знизилася на 98% з початку війни в 2011 році.
Проте, варто зазначити, що кожен конфлікт має свої унікальні обставини, і наслідки для економіки можуть бути різними.
Також можна згадати девальвацію валют країн-учасниць Другої світової війни, таких як Японія та Італія. У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.
Також можна назвати девальвацію валют країн, що брали участь у конфліктах в Афганістані та Іраку в 2000-х роках. Вартість афганського афгані знизилася на 99,7%, а іракського динару - на 96%.
Як показує історія, внаслідок війни девальвація національної валюти складає зазвичай 90%.
Чому в Україні девальвація гривні в період з 2014 по 2015 рік склада у десь у 3 рази незрозуміло. Є підозра, що причиною цього були суб"єктивні фактори. Тобто, навмисне так занадто девальвували. Мабуть було велике лоббі з експортерів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:16
reef написав: Starikan написав: reef написав:
Не факт, что в США вообще синие ходят. Скорее всего старые…
Уже год снимаю укр.пенсию в банкомате Bank оf America - только синие, большей частью свеженапечатанные.
Понятно. В 2012 году познакомился с бывшим харьковчанином, живущем в Нью-Йорке, он приехал на Евро 2012. Так вот он снимал в Харькове в банке доллары и когда ему выдали зелёные сотки с большими президентами, то был несказанно удивлён. В Штатах он такие ни разу не видел…
Честно говоря, я не видел, как в магазинах рассчитываются сотками. 20-ками - сплошь и рядом. Но знакомый стоматолог (пришелец 90-х из Молдовы) дает 10% скидки за кеш. Говорит, азиаты любят так рассчитываться. И я полюбил.
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Starikan
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:16
prodigy написав:
керівництво країни(прем'єр і уряд) намагаються надати посил спонсорам , що ситуація змінюється на краще (наш корабель хоч і отримав удар тримається на плаву і економіка намагається вижити), якби курс залежав від реальних цін, то це привело би до чергового панічного попиту на валюту і втрату довіри населення до нац.валюти.
у більшості населення (бюджетники -лікарі, вчителі та пенсіонери) немає довіри ні до валюти ні до гривні, 99% не мають уяви скільки коштує долар: немає грошей купувати, і прибрали "курси валют" з вулиць
як на мене -зараз курс збалансовано попитом і пропозицією, звісно при панічному попиті валюти всім не вистачить (у банках її мають тільки під клієнта)
для зовнішних спонсорів що 37, що 40 - це однакові цифри. для них головне, щоб не гіпер.
курс зараз не збалансований, бо на межбанку балансу й близько немає, НБУ за потреби закриває дефіцит, скільки треба. як варіант, коли банки отримали можливість продавати валюту, купуючи її по офіційному курсу, ось тоді готівка й потягнулася до офіційного курсу.
тому єдиний орієнтир - це офіційний курс НБУ. куди його НБУ перемістить, туди пойде й готівка. ситуація може змінитися, якщо дуже багато гривні перейде з безготівки в готівку, але поки що ми цього не бачимо
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Shaman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:22
Shaman написав: prodigy написав:
керівництво країни(прем'єр і уряд) намагаються надати посил спонсорам , що ситуація змінюється на краще (наш корабель хоч і отримав удар тримається на плаву і економіка намагається вижити), якби курс залежав від реальних цін, то це привело би до чергового панічного попиту на валюту і втрату довіри населення до нац.валюти.
у більшості населення (бюджетники -лікарі, вчителі та пенсіонери) немає довіри ні до валюти ні до гривні, 99% не мають уяви скільки коштує долар: немає грошей купувати, і прибрали "курси валют" з вулиць
як на мене -зараз курс збалансовано попитом і пропозицією, звісно при панічному попиті валюти всім не вистачить (у банках її мають тільки під клієнта)
для зовнішних спонсорів що 37, що 40 - це однакові цифри. для них головне, щоб не гіпер.
курс зараз не збалансований, бо на межбанку балансу й близько немає, НБУ за потреби закриває дефіцит, скільки треба. як варіант, коли банки отримали можливість продавати валюту, купуючи її по офіційному курсу, ось тоді готівка й потягнулася до офіційного курсу.
тому єдиний орієнтир - це офіційний курс НБУ. куди його НБУ перемістить, туди пойде й готівка. ситуація може змінитися, якщо дуже багато гривні перейде з безготівки в готівку, але поки що ми цього не бачимо
Саме так. Тому і не будуть поступово девальвувати. Штатам, за великим рахунком, пофіг скільки ноліків нам малювати у транші. Особливо враховуючи певні проблеми з готівкою.
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Навуходоносор
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:23
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:25
Навуходоносор написав:
Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.
Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми
, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.
оце вже шкідлива думка. якщо економіка стрімко розвивається, то є можливість боротися з корупцією та іншим - той же Китай, та навіть й Південна Корея.
а от коли економіці погано, то ви не вирішити ніяких проблем - не буде за рахунок чого.
тому розвиток економіки - це важлива мета держави. й навіть наш ворог, коли каже про перевод економіки на воєнний лад, то мається на увазі, що змінюються пріоритети, але економіка має працювати. у нас свій шлях, але вже пройшов час, коли економіка була неважлива - вже важлива
як раз розвиток економіки шляхом зменшення впливу держави одночасно й зменшує корупцію - коли нема за що, то не будуть й давати хабарі.
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Shaman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:36
Shaman написав: Навуходоносор написав:
Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.
Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми
, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.
оце вже шкідлива думка. якщо економіка стрімко розвивається, то є можливість боротися з корупцією та іншим - той же Китай, та навіть й Південна Корея.
а от коли економіці погано, то ви не вирішити ніяких проблем - не буде за рахунок чого.
тому розвиток економіки - це важлива мета держави. й навіть наш ворог, коли каже про перевод економіки на воєнний лад, то мається на увазі, що змінюються пріоритети, але економіка має працювати. у нас свій шлях, але вже пройшов час, коли економіка була неважлива - вже важлива
як раз розвиток економіки шляхом зменшення впливу держави одночасно й зменшує корупцію - коли нема за що, то не будуть й давати хабарі.
Серйозно?))
Хабарі - то для аматорів.
Для нормальних пацанів законодавство аж тріщить від годівничок.
Давайте перелічу пару незначущих- прекурсори, сертифікація, нотаріат.
Це я і називаю непрофесіоналізмом влади.
Запуск економіки в таких умовах - це як лити воду на млин з дирявими лопатками.
Хай сомік напише, що треба зробити з тими, хто їх продирявив.
Він сьогодні у гуморі)
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Суб 05 сер, 2023 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:42
Навуходоносор написав:
Серйозно?))
Хабарі - то для аматорів.
Для нормальних пацанів законодавство аж тріщить від годівничок.
Давайте перелічу пару незначущих- прекурсори, сертифікація, нотаріат.
Це я і називаю непрофесіоналізмом влади.
тобто ми з вами згодні - треба значно скорочувати вплив держави.
й щось ви по дрібницях - а є ще земля та й загалом будівництво
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Shaman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 19:48
Shaman написав:
тобто ми з вами згодні - треба значно скорочувати вплив держави.
й щось ви по дрібницях - а є ще земля та й загалом будівництво
Звик писати про те, що знаю достеменно)
Мені треба зайнятися ще будівництвом?)))
А чому не садівництвом?;)
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