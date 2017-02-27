Додано: Суб 05 сер, 2023 19:12

Історія знає декілька прикладів девальвації національної валюти під час війни або після її закінчення. Один з таких прикладів - це девальвація валют в країнах, які брали участь у Першій світовій війні. Наприклад, в Германській імперії марка втратила більше 90% своєї вартості. У Франції франк девальвувався на 70%, а в Російській імперії рубль - на 90%.



Інший приклад - це девальвація іракського динару після Другої затяжної війни в Перській затоці в 1991 році. Вартість динару знизилася в 47 разів за один рік.



Ще один приклад - девальвація української гривні під час бойових дій на сході України в 2014-2015 роках. Вартість гривні знизилася в 2,5 рази за один рік.

Іншим прикладом девальвації національної валюти під час війни є девальвація сирійського фунта. У зв'язку з тривалим і складним конфліктом в Сирії, вартість фунта знизилася на 98% з початку війни в 2011 році.



Проте, варто зазначити, що кожен конфлікт має свої унікальні обставини, і наслідки для економіки можуть бути різними.

Також можна згадати девальвацію валют країн-учасниць Другої світової війни, таких як Японія та Італія. У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.

Також можна назвати девальвацію валют країн, що брали участь у конфліктах в Афганістані та Іраку в 2000-х роках. Вартість афганського афгані знизилася на 99,7%, а іракського динару - на 96%.



Як показує історія, внаслідок війни девальвація національної валюти складає зазвичай 90%.

Чому в Україні девальвація гривні в період з 2014 по 2015 рік склада у десь у 3 рази незрозуміло. Є підозра, що причиною цього були суб"єктивні фактори. Тобто, навмисне так занадто девальвували. Мабуть було велике лоббі з експортерів.