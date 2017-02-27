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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 сер, 2023 19:49
Навуходоносор написав:
Запуск економіки в таких умовах - це як лити воду на млин з дирявими лопатками.
Хай сомік напише, що треба зробити з тими, хто їх продирявив
.
Він сьогодні у гуморі)
це не пов'язані речі - економіка працює сама по собі й дозволяє людям заробляти гроші. якщо ви натякаєте, що поки що не треба збільшувати податки, то відкрию вам таємницю - економіка так й робить, й поки що не сплачує всі податки
а що робити - відповідь ви дали у самому питання
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Shaman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:34
Yuri_61 написав:
У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.
От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс 360
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:38
Дюрі-бачі написав: Yuri_61 написав:
У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.
От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
Він десь скопіював це, брехав автор тексту, і по суті, не дуже (15/900).
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Суб 05 сер, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:38
Дюрі-бачі написав: Yuri_61 написав:
У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.
От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс 360
це збрехав штучний інтелект
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:43
Shaman написав: Навуходоносор написав:
Запуск економіки в таких умовах - це як лити воду на млин з дирявими лопатками.
Хай сомік напише, що треба зробити з тими, хто їх продирявив
.
Він сьогодні у гуморі)
це не пов'язані речі - економіка працює сама по собі й дозволяє людям заробляти гроші. якщо ви натякаєте, що поки що не треба збільшувати податки, то відкрию вам таємницю - економіка так й робить, й поки що не сплачує всі податки
Я мав на увазі не податки, а годівнички.
Ви чогось увесь час намагаєтесь перейти з конкретики на банальності.
І яка тоді економіка? Така як була?😂
А там ми, канєшна, за все хорошєє проти всей херні
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:53
Shaman написав:
Подивимось, яку політику буде проводити НБУ. Інколи здається, що влада, як й в часи Яника, вважають, що міцна гривня – це добре. Бо таке популістське бачення населення. Але насправді для країни загалом краще помірна девальвація.
Міцна гривня - це добре, а перехід на Євро - ще краще. Для населення.
ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за перше півріччя цього року сягнув 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року.
От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 05 сер, 2023 21:06, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:00
pesikot написав: zerocool написав:
тут люди доросліші і більш реалістично дивляться на речі.
Это слово в слово нарратив российской пропаганды
Совпадение ? Не думаю ...
посилання буде?
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:00
Дюрі-бачі написав:
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс
360
Вооот!
А мы уже сразу на всем готовом
Yuri_61 написав:
це збрехав штучний інтелект
Красота!
У нас появился универсальный козел отпущения, на которого можно все свалить
ЗЫ Это я не троллю, и не буллю, от злой шутки, которая первой пришла в голову мне удалось воздержаться
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