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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10688106891069010691

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 48
Менше 35,00
4%
2
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
38%
18
37,50-38,00
31%
15
38,00-38,50
13%
6
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 19:49

  Навуходоносор написав:Запуск економіки в таких умовах - це як лити воду на млин з дирявими лопатками.
Хай сомік напише, що треба зробити з тими, хто їх продирявив.
Він сьогодні у гуморі)

це не пов'язані речі - економіка працює сама по собі й дозволяє людям заробляти гроші. якщо ви натякаєте, що поки що не треба збільшувати податки, то відкрию вам таємницю - економіка так й робить, й поки що не сплачує всі податки ;)

а що робити - відповідь ви дали у самому питання :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.

От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс 360
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:38

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.

От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).

Він десь скопіював це, брехав автор тексту, і по суті, не дуже (15/900).
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 05 сер, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:38

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:У Японії, наприклад, після кінця війни вартість єни знизилася більш ніж на 99%.

От навіщо так нагло брехати?
Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс 360

це збрехав штучний інтелект
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:43

  Shaman написав:
  Навуходоносор написав:Запуск економіки в таких умовах - це як лити воду на млин з дирявими лопатками.
Хай сомік напише, що треба зробити з тими, хто їх продирявив.
Він сьогодні у гуморі)

це не пов'язані речі - економіка працює сама по собі й дозволяє людям заробляти гроші. якщо ви натякаєте, що поки що не треба збільшувати податки, то відкрию вам таємницю - економіка так й робить, й поки що не сплачує всі податки ;)


Я мав на увазі не податки, а годівнички.
Ви чогось увесь час намагаєтесь перейти з конкретики на банальності.;)
І яка тоді економіка? Така як була?😂
А там ми, канєшна, за все хорошєє проти всей херні
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Подивимось, яку політику буде проводити НБУ. Інколи здається, що влада, як й в часи Яника, вважають, що міцна гривня – це добре. Бо таке популістське бачення населення. Але насправді для країни загалом краще помірна девальвація.

Міцна гривня - це добре, а перехід на Євро - ще краще. Для населення.

ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за перше півріччя цього року сягнув 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року.


От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 05 сер, 2023 21:06, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 21:00

  pesikot написав:
  zerocool написав:тут люди доросліші і більш реалістично дивляться на речі.

Это слово в слово нарратив российской пропаганды

Совпадение ? Не думаю ...

посилання буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Серпень 1945 курс 15 єн за $,
12 березня 1947 — 50 ,
5 червня 1948 — 250 (на чорному ринку до 900).
з 25 квітня 1949 по 20 грудня 1971 - фіксований курс 360

Вооот!
А мы уже сразу на всем готовом :)
  Yuri_61 написав:це збрехав штучний інтелект

Красота!
У нас появился универсальный козел отпущения, на которого можно все свалить :)

ЗЫ Это я не троллю, и не буллю, от злой шутки, которая первой пришла в голову мне удалось воздержаться :)
Сибарит
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  #<1 ... 10688106891069010691
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