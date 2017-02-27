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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:17
Yuri_61 написав:
це збрехав штучний інтелект
Юра 61 , Здравствуйте .
Что вы там про самолюбование ?
Вы попробовали воспользоваться подсказкой ИИ и потом на него все свернули ?
Я, когда подлечу голову , после войны , обязательно найду вас в интернете , к сожалению ,сейчас занимаюсь самолюбованием в зоне БД .
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:46
холява написав:
Когда Вы пишите о искусственном дыхании , должны помнить о ПРОСТОЙ амбушечке ( я уверен что вы первый раз слышите это слово , не говоря о назначении ).
Это Вы так мешок Амбу обозвали?
Это было жестоко! В такой форме его и гугл не слышал
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