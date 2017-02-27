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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10689106901069110692

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 51
Менше 35,00
4%
2
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
35%
18
37,50-38,00
33%
17
38,00-38,50
12%
6
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:17

  Yuri_61 написав:це збрехав штучний інтелект


Юра 61 , Здравствуйте .

Что вы там про самолюбование ?
Вы попробовали воспользоваться подсказкой ИИ и потом на него все свернули ?

Я, когда подлечу голову , после войны , обязательно найду вас в интернете , к сожалению ,сейчас занимаюсь самолюбованием в зоне БД .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Когда Вы пишите о искусственном дыхании , должны помнить о ПРОСТОЙ амбушечке ( я уверен что вы первый раз слышите это слово , не говоря о назначении ).

Это Вы так мешок Амбу обозвали?
Это было жестоко! В такой форме его и гугл не слышал :)
Сибарит
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  #<1 ... 10689106901069110692
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