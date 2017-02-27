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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10689106901069110692

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 51
Менше 35,00
4%
2
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
35%
18
37,50-38,00
33%
17
38,00-38,50
12%
6
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 06 сер, 2023 15:54, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження вкладів населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
Все для фронту, все для Перемоги вкладається новий зміст.
Назвіть хоча б одну країну Світу, на території якій відбувається повномасштабна війна, і щоб її національна валюта не була знецінена мінімум у 2 рази.
Чом би вам, як ідеологу, не подати приклад і не пожертвувати всі свої активи самостійно, не чекаючи націоналізації?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13

  Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.

А потім ти дивуєшься, що тебе не беруть до уваги ... :mrgreen:

І такі да, підтримую Faceless, пожертуйте всі свої активи зараз
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:34

  Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.

написали повноцінну херню тому що засрали вам мізки і обкрадають вас і ваших дітей все життя, коли не зупинилися навіть у війну, але спочатку треба перестати бути просто населенням і почати себе поважати і вимагати поваги, а не під шапкозакидництвом "Реальне зростання ВВП України у 2023 році може скласти 5%", коли почекають, поки буде аналогічний негативний приріст населення і ВВП приросте на цілих +10%, щоб намалювати чергову перемогу
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