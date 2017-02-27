|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 сер, 2023 15:39
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 06 сер, 2023 15:54, всього редагувалось 4 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2580
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 сер, 2023 15:41
Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження вкладів населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
Все для фронту, все для Перемоги вкладається новий зміст.
Назвіть хоча б одну країну Світу, на території якій відбувається повномасштабна війна, і щоб її національна валюта не була знецінена мінімум у 2 рази.
Чом би вам, як ідеологу, не подати приклад і не пожертвувати всі свої активи самостійно, не чекаючи націоналізації?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33569
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1394 раз.
- Подякували: 7804 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
А потім ти дивуєшься, що тебе не беруть до уваги ...
І такі да, підтримую Faceless
, пожертуйте всі свої активи зараз
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8287
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:34
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
написали повноцінну херню тому що засрали вам мізки і обкрадають вас і ваших дітей все життя, коли не зупинилися навіть у війну, але спочатку треба перестати бути просто населенням і почати себе поважати і вимагати поваги, а не під шапкозакидництвом "Реальне зростання ВВП України у 2023 році може скласти 5%", коли почекають, поки буде аналогічний негативний приріст населення і ВВП приросте на цілих +10%, щоб намалювати чергову перемогу
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 17:30
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
... а за ці зекономлені кошти найняти негрів на фронт! ПРОФІТ!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5165
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32980
|36287642
|
|
|1864
|12943712
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22906088
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|