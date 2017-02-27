Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 сер, 2023 15:39
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
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Yuri_61
в Нед 06 сер, 2023 15:54, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
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Додано: Нед 06 сер, 2023 15:41
Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження вкладів населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні. Все для фронту, все для Перемоги вкладається новий зміст. Назвіть хоча б одну країну Світу, на території якій відбувається повномасштабна війна, і щоб її національна валюта не була знецінена мінімум у 2 рази.
Чом би вам, як ідеологу, не подати приклад і не пожертвувати всі свої активи самостійно, не чекаючи націоналізації?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 16:13
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
А потім ти дивуєшься, що тебе не беруть до уваги ...
І такі да, підтримую
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Додано: Нед 06 сер, 2023 16:34
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
написали повноцінну херню тому що засрали вам мізки і обкрадають вас і ваших дітей все життя, коли не зупинилися навіть у війну, але спочатку треба перестати бути просто населенням і почати себе поважати і вимагати поваги, а не під шапкозакидництвом "Реальне зростання ВВП України у 2023 році може скласти 5%", коли почекають, поки буде аналогічний негативний приріст населення і ВВП приросте на цілих +10%, щоб намалювати чергову перемогу
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Додано: Нед 06 сер, 2023 18:47
Yuri_61 написав:
Націоналізація або
замороження депозитних вкладів
(вище 150 тис. грн.)
населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні. Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:07
Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
baraka
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:11
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Yuri_61
в Нед 06 сер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:22
Yuri_61 Якщо б не міжнародна допомога то й наші б так робили, а поки нема потреби.
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Yuri_61 Ну потому тебя никуда и не берут ... Но радуйся и єтому моему посту
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:34
Yuri_61 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Один з прикладів: конфіксація золота у населення США в 1933 році
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%90_(1933
)
по вашей же ссылке
Указ вимагав від громадян США до 1 травня 1933 р. продати Федеральній резервній системі США золоті монети та золоті зливки за встановленим державою курсом.
тут где-то написано про конфискацию ?
повторю вопрос: вы понимаете, что предлагаете вернуться в начало совка ?
baraka
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