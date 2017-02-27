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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 сер, 2023 19:39
baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:42
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
я о раскулачивании.
идея подана под другим соусом, но суть та же - экспроприация личных накоплений.
ладно бы если текущая власть показывала, что уже мобилизировала всё, что она каждую копеечку вложит в оборону, можно было бы согласиться на какой-то процент стрижки. Бля, да люди бы сами несли. Мы бы уже войну выиграли!
Но бля, когда все мои деньги заберут и львиную долю раздерибанят?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:52
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
А що ви коментуете ?
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