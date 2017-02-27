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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:42
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
я о раскулачивании.
идея подана под другим соусом, но суть та же - экспроприация личных накоплений.
ладно бы если текущая власть показывала, что уже мобилизировала всё, что она каждую копеечку вложит в оборону, можно было бы согласиться на какой-то процент стрижки. Бля, да люди бы сами несли. Мы бы уже войну выиграли!
Но бля, когда все мои деньги заберут и львиную долю раздерибанят?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:52
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
А що ви коментуете ?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:12
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
тупо дозволити вкрасти
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:16
Вклады это ерунда. Мне больше понравилось сегодняшнее предложение не-помню-кого в течение трёх лет после войны не выпускать мужчин из Украины, мотивируя тем, что нация вымрет.
Видимо, спикер данного предложения овладел секретом продолжения рода)
У меня альтернативное предложение - запретить выезд за границу женщин)
Оно, как минимум, более логичное
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Додано: Нед 06 сер, 2023 21:27
холява написав: Навуходоносор написав:
Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.
Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.
Здравствуйте .
Всем Огромного Здоровья и Успехов в бизнесе .
Для человека ,носящего имя разрушителя ИЕРУСАЛИМА, как то не масштабно мыслите .
Когда Вы пишите о искусственном дыхании , должны помнить о ПРОСТОЙ амбушечке ( я уверен что вы первый раз слышите это слово , не говоря о назначении ).
Провести сейчас девальвацию -озлобить всех .
Обесценятся деньги ВКЛАДЫ , НАДЕЖДЫ на лучшую жизнь , и т.д.
"Сомик" может и эмоциональный , но я его УВАЖАЮ .
Понимание того , что очень много людей наблюдает за бюджетными тратами , наталкивает на мысль , что мало кто хочет привлекать к себе внимание .
ВОРОВСТВО ЕСТЬ .
ОНО В КРОВИ .
ВСЕ наладится , все будет нормально .
Вітаю.
Він не емоційний. Він тупий. Вони в Бердичеві всі такі.
Цей товариш, якого ви так поважаєте, висував пропозиції у дусі незабутнього Швондера, прирівнявши, між іншим, критику до зради.
Тепер ми з вами напевне знаємо, хто винен у занепаді України.
Мова була про те, що без збільшення зовнішньої допомоги девальвація на порядок неминуча.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Нед 06 сер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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