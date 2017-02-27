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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10690106911069210693

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 51
Менше 35,00
4%
2
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
35%
18
37,50-38,00
33%
17
38,00-38,50
12%
6
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:42

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.


вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?

Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.


я о раскулачивании.
идея подана под другим соусом, но суть та же - экспроприация личных накоплений.

ладно бы если текущая власть показывала, что уже мобилизировала всё, что она каждую копеечку вложит в оборону, можно было бы согласиться на какой-то процент стрижки. Бля, да люди бы сами несли. Мы бы уже войну выиграли!

Но бля, когда все мои деньги заберут и львиную долю раздерибанят?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:52

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.


вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?

Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.

А що ви коментуете ?

Марення недалекого
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:12

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  Yuri_61 написав:Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.


вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?

Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.

тупо дозволити вкрасти
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:16

Вклады это ерунда. Мне больше понравилось сегодняшнее предложение не-помню-кого в течение трёх лет после войны не выпускать мужчин из Украины, мотивируя тем, что нация вымрет.

Видимо, спикер данного предложения овладел секретом продолжения рода)
У меня альтернативное предложение - запретить выезд за границу женщин)
Оно, как минимум, более логичное
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:27

  холява написав:
  Навуходоносор написав:Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.

Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.


Здравствуйте .
Всем Огромного Здоровья и Успехов в бизнесе .

Для человека ,носящего имя разрушителя ИЕРУСАЛИМА, как то не масштабно мыслите .
Когда Вы пишите о искусственном дыхании , должны помнить о ПРОСТОЙ амбушечке ( я уверен что вы первый раз слышите это слово , не говоря о назначении ).
Провести сейчас девальвацию -озлобить всех .

Обесценятся деньги ВКЛАДЫ , НАДЕЖДЫ на лучшую жизнь , и т.д.
"Сомик" может и эмоциональный , но я его УВАЖАЮ .

Понимание того , что очень много людей наблюдает за бюджетными тратами , наталкивает на мысль , что мало кто хочет привлекать к себе внимание .
ВОРОВСТВО ЕСТЬ .
ОНО В КРОВИ .

ВСЕ наладится , все будет нормально .

Вітаю.
Він не емоційний. Він тупий. Вони в Бердичеві всі такі.
Цей товариш, якого ви так поважаєте, висував пропозиції у дусі незабутнього Швондера, прирівнявши, між іншим, критику до зради.

Тепер ми з вами напевне знаємо, хто винен у занепаді України.

Мова була про те, що без збільшення зовнішньої допомоги девальвація на порядок неминуча.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 06 сер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
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