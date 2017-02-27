|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 06 сер, 2023 19:42
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
я о раскулачивании.
идея подана под другим соусом, но суть та же - экспроприация личных накоплений.
ладно бы если текущая власть показывала, что уже мобилизировала всё, что она каждую копеечку вложит в оборону, можно было бы согласиться на какой-то процент стрижки. Бля, да люди бы сами несли. Мы бы уже войну выиграли!
Но бля, когда все мои деньги заберут и львиную долю раздерибанят?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5354
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 19:52
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
А що ви коментуете ?
Марення недалекого
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8297
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1247 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 21:12
antey1969 написав: baraka написав: Yuri_61 написав:
Націоналізація або замороження депозитних вкладів (вище 150 тис. грн.) населення вважаю доцільним підчас повномасштабної війні в країні.
вы понимаете, что предлагаете вернуться в самое начало совка ?
Во времена развала совка. С тех пор государство уже успешно забыло о выплатах замороженных вкладов сбербанка. Идея "заморозить" вклады населения еще раз равнозначна предложению сбережения государству тупо подарить.
тупо дозволити вкрасти
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 808
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 21:16
Вклады это ерунда. Мне больше понравилось сегодняшнее предложение не-помню-кого в течение трёх лет после войны не выпускать мужчин из Украины, мотивируя тем, что нация вымрет.
Видимо, спикер данного предложения овладел секретом продолжения рода)
У меня альтернативное предложение - запретить выезд за границу женщин)
Оно, как минимум, более логичное
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2521
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 сер, 2023 21:27
холява написав: Навуходоносор написав:
Сомік)
Тебе видалили, але свободу не спинити)
Ніколи економіка незалежної не була в такій с..ції, як зараз.
Точніше, це апарат штучної вентиляції легенів, навіть не крапельниця.
Девальвацію хочуть усі - зольдати, яким затримають виплати, баригі, які підняли ціни на все.
Але ти правий у тому, що запуск економіки не вирішить жодної проблеми, корінь яких полягає в крадійстві, корупції та кричущому непрофесіоналізму буквально всіх ланок влади.
Здравствуйте .
Всем Огромного Здоровья и Успехов в бизнесе .
Для человека ,носящего имя разрушителя ИЕРУСАЛИМА, как то не масштабно мыслите .
Когда Вы пишите о искусственном дыхании , должны помнить о ПРОСТОЙ амбушечке ( я уверен что вы первый раз слышите это слово , не говоря о назначении ).
Провести сейчас девальвацию -озлобить всех .
Обесценятся деньги ВКЛАДЫ , НАДЕЖДЫ на лучшую жизнь , и т.д.
"Сомик" может и эмоциональный , но я его УВАЖАЮ .
Понимание того , что очень много людей наблюдает за бюджетными тратами , наталкивает на мысль , что мало кто хочет привлекать к себе внимание .
ВОРОВСТВО ЕСТЬ .
ОНО В КРОВИ .
ВСЕ наладится , все будет нормально .
Вітаю.
Цей товариш, якого ви так поважаєте, висував пропозиції у дусі незабутнього Швондера, прирівнявши, між іншим, критику до зради.
Тепер ми з вами напевне знаємо, хто винен у занепаді України.
Мова була про те, що без збільшення зовнішньої допомоги девальвація на порядок неминуча.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Нед 06 сер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2521
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 сер, 2023 09:20
Shaman написав:
Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
З чого виходимо – іноземна допомога надходить, й буде це надходити деякий час, навіть й після закінчення війни. З чого дехто з форумчан робить висновки, що курс гривні буде триматися на поточному рівні ще деякий час – рік-півтора. Гадаю, це не так. Чому?
В історії України я бачу два випадки, коли надходження валюти були значними – до 2008, й в 2019. В обох випадках ми побачили укріплення гривні. Але в момент, коли надходження раптово припинились, ми стикнулися з ситуацію, коли пройшов суттєвий обвал гривні.
Й в світі ситуація, коли велике позитивне сальдо надходження валюти – це в першу чергу Китай, й сировинні країни – РФ та араби, в першу чергу саудіти.
Я до чого – у випадках, коли є ситуація значного надходження валюти, ринкові механізми ціноутворення валюти не працюють. Точніше, якби вони працювали, то місцева валюта мала би значно укріплятися – що ми й побачили в Україні в 2019 році, коли НБУ відпустив ситуацію. Але в інших країнах ми не бачимо цього ефекту – бо там центробанки зацікавлені, щоб курс місцевої валюти не укріплювався.
В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс 40
– то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс по 37
протягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати
?
Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Але в момент, коли допомога зменшиться, все різко зміниться – торгове сальдо від’ємне, допомоги вже не вистачає, а треба ще й борги вертати. Ще й обмеження на обмін валюти мають зняти – ми отримаємо такий стрибок курсу, що ніхто навіть не спрогнозує рівень.
Тому я гадаю, що курс НБУ має поступово змінювати, й потроху девальвувати гривню. Що має слугувати орієнтиром – можливо кількість надрукованих грошей – хоча офіційно грошова база набагато менша, бо депосертифікати НБУ маскують масштаб друку. Це ми тут на форму рахуємо банківську ліквідність та додаємо депосертифікати. Тобто вже зараз курс має бути десь 40-42
гривні – в 1,5 рази більше, ніж до війни. Й подалі має зростати – щоб уникнути вибухового росту колись після.
Подивимось, яку політику буде проводити НБУ. Інколи здається, що влада, як й в часи Яника, вважають, що міцна гривня – це добре. Бо таке популістське бачення населення. Але насправді для країни загалом краще помірна девальвація.
Я ж гадаю, що ніхто не буде сперечатися, що депозити в гривні під 20% при стабільному курсу долара – це тимчасове явище, економічного підґрунтя тут немає. Воно забезпечене лише емісією гривні.Які ваші думки?
Думаєте, мені треба "напрягтись"?
>>>
Успіх написав:
Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня
п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5165
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32980
|36288035
|
|
|1864
|12943788
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|7975
|22906112
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|