Shaman написав:Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс 40 – то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс по 37 протягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?
Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Які ваші думки?
Ось вам альтернативна точка зору.
Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію.
При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати.
Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.
ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.
Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.
Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).
Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування.
Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими.